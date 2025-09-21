Son Mühür- Son yıllarda Asya’nın en çok tercih edilen seyahat noktaları arasında yer alan Vietnam, 2025 yılında turizmde önemli bir büyüme kaydetti. Market Research Vietnam’ın verilerine göre, yıl ortasında ülkeye gelen turist sayısı 10,7 milyona ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 21 artış gösterdi.

Ho Chi Minh şehrinde 5 bin hektarlık arazi üzerine inşa edilen Long Thanh Havalimanı, 336 trilyon dong (yaklaşık 11 milyar dolar) maliyetle hayata geçiriliyor. Projenin ilk etabında dört pist ve üç terminal yer alacak. Ana terminalde lotus çiçeği formunda tasarlanan 82 metrelik cam tavan dikkat çekecek.

Tan Son Nhat’ın yerini alacak

Yeni havalimanı, halen kapasite sorunu yaşayan Tan Son Nhat Uluslararası Havalimanı’nın yerini alacak. Tan Son Nhat’ın yalnızca iç hatlar ve kısa mesafeli uçuşlara hizmet vermesi planlanırken, Long Thanh tüm uluslararası uçuşların merkezi olacak.

İlk aşamada yılda 25 milyon yolcuya hizmet verecek Long Thanh, sonraki aşamalarda kapasitesini 100 milyona çıkaracak. Böylece Dubai ve Dallas gibi dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip havalimanlarıyla rekabet edebilecek. 2035 yılına kadar dördüncü pist ve ek terminallerin tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşım ağı güçlendirilecek

Yeni havalimanı, Ho Chi Minh Kenti merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor. Yolcu akışını kolaylaştırmak için otoyol genişletme, metro ve hızlı tren projeleri de planlamalar arasında yer alıyor. Bu sayede aktarma sürelerinin kısaltılması ve beş saate kadar çıkabilen bağlantı beklemelerinin azaltılması öngörülüyor.

Projenin geliştiricisi

Vietnam Havalimanları Şirketi (ACV) tarafından yürütülen proje üç etapta tamamlanacak. İlk etabın 2026’da hizmete açılması, ardından 2035 yılına kadar kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor.