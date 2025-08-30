Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 38. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, Eceabat kumsalı ile Çanakkale İskele Meydanı arasında 6,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Yarışa 254’ü yabancı olmak üzere toplam 1434 sporcu katıldı. Sporcular, feribotlarla Eceabat’a götürüldü; yarış süresince boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

24 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un kaybolmasının ardından, Çanakkale Boğazı’ndaki yarışta güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı. Katılımcılara yüzme şamandırası kullanma zorunluluğu getirildi, Çamburnu akıntısının güvenle geçilebilmesi için başlangıç kulvarı 50 metreden 100 metreye çıkarıldı.

12 kategoride gerçekleştirilen yarışta AKUT, Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kıyı Emniyeti ekipleri, 1 ambulans bot, 40 kano, çok sayıda balıkçı teknesi, hakemler ve cankurtaranlar görev aldı.

Sporculardan zafer günü gururu

Yarışı tamamlayan sporculardan 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu, “Teknelere yakın yüzdüğüm için başta zorlandım ama dalgasız deniz sayesinde bitişe rahat ulaştım. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzdüğüm için gururlu ve mutluyum” dedi.

15 yaşındaki Güney Berk Kaya ise “Mücadele dolu bir yarıştı. Bir ara yönümü şaşırdım ama hakemler çok yardımcı oldu. Aileme ve hocama her zaman yanımda oldukları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.