Son Mühür - Bayram süresince hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda hız kontrolleri sıklaştırılacak. Yetkililer, sürücülerin yalnızca radar noktalarına dikkat kesilmek yerine trafik kurallarına riayet etmeleri ve hız sınırlarını aşmadan güvenli şekilde yolculuk yapmaları gerektiğini vurguluyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle sürücülere sınırlı bir tolerans hakkı tanındı. Düzenlemeye göre şehir içinde hız limiti en fazla 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s oranında aşılabilecek. Bu eşiklerin üzerine çıkılması halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.

Örnek olarak:

90 km hız sınırı olan bir yolda 100 km,

110 km olan yolda 120 km,

130 km olan yolda 140 km,

140 km olan yolda ise 150 km hızdan itibaren ceza kesilecek.

Hız sınırı ve cezaları