Son Mühür - Bayram süresince hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda hız kontrolleri sıklaştırılacak. Yetkililer, sürücülerin yalnızca radar noktalarına dikkat kesilmek yerine trafik kurallarına riayet etmeleri ve hız sınırlarını aşmadan güvenli şekilde yolculuk yapmaları gerektiğini vurguluyor.
Hız toleransı uygulanacak mı?
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle sürücülere sınırlı bir tolerans hakkı tanındı. Düzenlemeye göre şehir içinde hız limiti en fazla 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s oranında aşılabilecek. Bu eşiklerin üzerine çıkılması halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.
Örnek olarak:
90 km hız sınırı olan bir yolda 100 km,
110 km olan yolda 120 km,
130 km olan yolda 140 km,
140 km olan yolda ise 150 km hızdan itibaren ceza kesilecek.
Hız sınırı ve cezaları
Yerleşim yerlerinde azami hız sınırı 50 km/s olarak uygulanmaya devam ediyor. Güncellenen düzenleme kapsamında 56 km/s ve üzerindeki hızlarda cezai işlem başlatılıyor. İhlalin derecesine göre para cezaları 2 bin TL’den başlayarak 30 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.
Şehirler arası güzergâhlarda uygulanacak hız sınırları, yolun türüne ve teknik özelliklerine göre farklılık gösteriyor:
Çift yönlü yollar: 90 km/s
Bölünmüş yollar: 110 km/s
Devlet otoyolları: 130 km/s
Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/s
İşte belirlenen radar noktaları
Gölbaşı - Adıyaman
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Çay - Afyon
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Sultandağı - Afyonkarahisar
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Erzurum
Ezine
Gaziantep
Gerede
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Amasya
Ankara - Kırıkkale
Aşkale - Erzurum
Biga
Bolu
Bilecik
Hafik - Sivas
Ilgaz - Kastamonu
İstanbul
Bilecik Başköy Kavşağı
Atkaracalar - Çankırı
Bolu 2
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çerkeş
Dazkırı - Afyonkarahisar
Denizli
Akçakiraz - Elazığ
Erbaa
Kazım Karabekir - Karaman
Kayseri
Keçiborlu
Kepez
Kızılören - Afyonkarahisar
Konya
Körfez
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Evreşe - Keşan
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Pasinler - Erzurum
Selçuk - İzmir
Sorgun - Yozgat
Taşova - Amasya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tirebolu
Tortum
Tosya
Banaz - Uşak
Yıldızeli - Sivas
Sarıkaya - Yozgat