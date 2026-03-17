Son Mühür - Bayram süresince hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda hız kontrolleri sıklaştırılacak. Yetkililer, sürücülerin yalnızca radar noktalarına dikkat kesilmek yerine trafik kurallarına riayet etmeleri ve hız sınırlarını aşmadan güvenli şekilde yolculuk yapmaları gerektiğini vurguluyor.

Hız toleransı uygulanacak mı?

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle sürücülere sınırlı bir tolerans hakkı tanındı. Düzenlemeye göre şehir içinde hız limiti en fazla 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s oranında aşılabilecek. Bu eşiklerin üzerine çıkılması halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.

Örnek olarak:

90 km hız sınırı olan bir yolda 100 km,

110 km olan yolda 120 km,

130 km olan yolda 140 km,

140 km olan yolda ise 150 km hızdan itibaren ceza kesilecek.

Hız sınırı ve cezaları

Yerleşim yerlerinde azami hız sınırı 50 km/s olarak uygulanmaya devam ediyor. Güncellenen düzenleme kapsamında 56 km/s ve üzerindeki hızlarda cezai işlem başlatılıyor. İhlalin derecesine göre para cezaları 2 bin TL’den başlayarak 30 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.

Şehirler arası güzergâhlarda uygulanacak hız sınırları, yolun türüne ve teknik özelliklerine göre farklılık gösteriyor:

Çift yönlü yollar: 90 km/s

Bölünmüş yollar: 110 km/s

Devlet otoyolları: 130 km/s

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/s

İşte belirlenen radar noktaları

Gölbaşı - Adıyaman

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Amasya

Ankara - Kırıkkale

Aşkale - Erzurum

Biga

Bolu

Bilecik

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul

Bilecik Başköy Kavşağı

Atkaracalar - Çankırı

Bolu 2

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar

Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez

Kızılören - Afyonkarahisar

Konya

Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum

Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat

Taşova - Amasya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas

Sarıkaya - Yozgat

Kaynak: Haber Merkezi