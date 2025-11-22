Bayraklı’nın Yeni Buluşma Noktası Bahar Evi

Son Mühür/ Merve Turan - Bayraklı Belediyesi, ilçede yaşayan yaş almış bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmasını ve güvenli bir ortamda bir araya gelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bahar Evi’ni törenle hizmete aldı. Açılış programı Manavkuyu Mahallesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bahar Evi’nin yalnızca bir sosyal alan değil, yaşam deneyimlerinin yeniden buluştuğu sıcak bir yuva olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bahar Evi ile yaş almış bireylerimizin huzurlu, güvenli ve samimi bir ortamda bir araya gelmesini sağlıyoruz. Burası; sohbetin, dayanışmanın ve üretmenin yeniden can bulacağı bir buluşma noktası olacak. Bu kente yıllarca emek veren büyüklerimizin birikimini Bayraklı’nın geleceğine taşımak bizim için büyük bir gururdur.”

Açılışa; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, ilçe belediye başkanlarının eşleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Program kapsamında Başkan Önal ve beraberindeki heyet Bahar Evi’nin kullanım alanlarını gezerek yaş almış bireylerle sohbet etti.

Bahar Evi: Bayraklı’da sıcak bir buluşma noktası

Yaş almış bireylerin günlük yaşamdan uzaklaşıp sosyalleşebileceği şekilde tasarlanan Bahar Evi; küçük grup etkinlikleri, sohbet buluşmaları, farkındalık çalışmaları ile sakin, güvenli ve samimi bir ortam sunuyor. Merkez, Bayraklı’da sosyal dayanışmayı güçlendiren yeni bir yaşam alanı niteliği taşıyor.

Başkan Önal: “Kapımız da gönlümüz de her zaman açık”

Programın sonunda yeniden söz alan Başkan Önal, önemli bir mesaj verdi: “Bizim için önemli olan, Bayraklı’da kimsenin kendini yalnız hissetmemesi. Bu kent bugünlere onların emeğiyle geldi. Bahar Evi, hem geçmişimize duyduğumuz saygının hem de dayanışmayı geleceğe taşıma irademizin bir göstergesidir. Kapımız da gönlümüz de her zaman açıktır.”