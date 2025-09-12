Son Mühür/ Begüm Mol - Bayraklı Belediyesinin yaz spor okulları bu yıl da büyük ilgi gördü. 17 farklı branşta düzenlenen kurslara yaklaşık 3 bin 500 kişi katılırken, kış spor okulları için de kayıtlar başladı.

17 branşta eğitim verildi

Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale gelen yaz spor okulları, bu yıl futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, bale, kick boks, karate ve güreş gibi branşlarda düzenlendi. Ayrıca özel gereksinimli çocuk ve yetişkinler için masa tenisi, dans, cornhole ve tenis kursları da açıldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerden toplam 3 bin 500 kişi yararlandı. Yetenekli sporcular, profesyonel kulüplere yönlendirilerek desteklendi.

Kış spor okulları başlıyor

Yaz sezonunun sona ermesiyle Bayraklı Belediyesi, kış spor okulları için de kayıtları açtı. Basketbol, voleybol, karate, jimnastik ve birçok branşta düzenlenecek kurslara başvurular Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi’nde kabul ediliyor. Kontenjanların sınırlı olduğu kurslarla ilgili detaylı bilgiye 0232 371 23 00 ve 0232 477 20 44 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

“Sporla sağlıklı nesiller yetiştiriyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaz spor okullarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Çocuklarımızın tatillerini sporla geçirmesi hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri için çok önemli. Sporla ilgilenen tüm çocuklarımızı, ailelerini ve eğitmenlerimizi kutluyorum. Hep birlikte Bayraklı’da sporu ve sağlıklı yaşamı büyütüyoruz. Yeni sezonda da bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Herkesi kış spor okullarımıza bekliyoruz” dedi.