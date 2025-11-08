Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan gıda yüksek mühendisi eşliğinde ilçe genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik kontrollerini sürdürüyor. Unlu mamul imalathanelerinin ardından bu kez süpermarketler mercek altına alındı. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, kasa fiyat uyumları, depolama ve raf koşulları incelendi.

Marketlerde etiket ve hijyen kontrolü

Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle indirimli ürünlerde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyum kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmeler uyarıldı. Belediye yetkilileri, gıda güvenliği bilincini artırmak amacıyla kontrollerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Halk sağlığı için denetimler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdalara erişebilmesi için çalışmalarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Zabıta ekibimiz ve gıda mühendisimizle birlikte kapsamlı incelemeler gerçekleştiriyoruz. Amacımız halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak” dedi. Önal, denetimlerin önümüzdeki dönemde farklı sektörleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağını ifade etti.