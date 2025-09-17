Son Mühür/ Begüm Mol - Bayraklı Belediyesi, ilçedeki parklarda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Yenilenen parklar, hem estetik açıdan modern bir görünüme kavuşuyor hem de vatandaşların güvenle kullanabileceği hale getiriliyor.

Kapsamlı bakım ve yenileme

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalle parklarını daha güvenli, estetik ve kullanışlı hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında parkların detaylı temizliği yapılırken, eskiyen banklar ve çöp kovaları yenileriyle değiştiriliyor. Duvarlar, oyun grupları ve diğer alanlar boyanarak modern bir görünüm kazandırılıyor. Bozulan zeminler ve oyun ekipmanları ise onarılarak güvenli hale getiriliyor.

Mahalle mahalle çalışmalar

Osmangazi Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Soğukkuyu Mahallesi Köy Enstitüleri ve Şehit Ahmet Akbay Parkı ile Mansuroğlu Mahallesi’ndeki 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı’nda kapsamlı yenileme yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önündeki parkta da baştan sona yenileme çalışmaları devam ediyor. İlçenin dört bir yanına yayılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Güvenli ve estetik parklar için çalışıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, parkları yenileme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, spor yapabileceği ve çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği alanları modernize ediyoruz. Bayraklı’daki tüm parklarımızı daha güvenli ve estetik hale getirene kadar çalışmalarımız sürecek” dedi.