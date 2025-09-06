Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’in en yoğun kullanılan duraklarından Üçyol Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenlerin sık sık arızalanması, özellikle engelli bireyler için büyük mağduriyet yaratıyor. Üstelik sorun sadece Üçyol ile sınırlı değil. Hatay ve Hastane istasyonlarında da benzer arızalar yaşanıyor. Merdivenlerin çalışmaması nedeniyle engelli, yaşlı ve çocuklu yolcular metrodan çıkmakta büyük zorluk yaşıyor.

"SORUNLAR SÜRÜYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde kent genelinde 192 yürüyen merdivenden 43’ünün çalışmadığını, bu sayının yapılan çalışmalarla 5’e düşürüldüğünü söylemişti. Yıldır, “Reklam yapmak yerine yurttaşlarımızın sağlıklı şekilde bineceği yürüyen merdivenleri var etmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Üçyol gibi kritik noktalarda yaşanan arızalar, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

AK PARTİ VE CHP KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Öte yandan yürüyen merdiven sorunu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de sık sık gündeme gelmiş, tartışmalara yol açmıştı. AK Parti Grubu, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirerek, “İzmir’de yürümeyen merdivenler, CHP’li yönetimin iflas eden vizyonunun simgesi” açıklamasını yapmıştı.

CHP’li yöneticiler, sorunun çözümü için çalışmalar yapıldığını savunsa da, vatandaşlar günlük hayatta yaşanan aksaklıkların hâlâ devam ettiğini belirtiyor. Özellikle engelli bireyler, “Ulaşım hakkımız engelleniyor” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

METRODA ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU SÜRÜYOR

Siyasi tartışmalar bir yana, kentteki yürüyen merdiven sorunları çözülmedikçe engelli bireyler ve yaşlılar için metro kullanımı her geçen gün daha da zorlaşıyor.