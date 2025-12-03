Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Osmangazi Hizmet Binası önünden başlayan farkındalık yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte taşınan “Engelsiz yaşam hepimizin elinde”, “Kaldırım işgali insan hakkı ihlalidir” ve “Farklıyız ama eşitiz” yazılı dövizler, kamusal alanda engellilik haklarına dikkat çekti. Özel gereksinimli bireyler, aileleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarların katılım gösterdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Önal’dan eşit yurttaşlık vurgusu

Yürüyüşün ardından konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 3 Aralık’ın yalnızca sembolik bir gün olmadığını ifade etti. Önal, Bayraklı’da eşit yurttaşlık anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, erişilebilirliğin bir ayrıcalık değil, herkes için temel bir hak olduğunu vurguladı. Belediye olarak özel gereksinimli bireylere düzenli ulaşıldığını ve bu alandaki sorumluluğun uygulamada karşılık bulduğunu dile getirdi.

Etkinlikler gün boyu devam etti

Program kapsamında özel gereksinimli bireyler tarafından hazırlanan zumba gösterisi ilgiyle izlendi. Balon uçurma etkinliği ve Osmangazi Semt Merkezi’nde gerçekleştirilen seramik atölyesi günün öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı. Etkinlikler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel hazırlanan pastanın kesilmesiyle tamamlandı.

Sosyal katılım çalışmaları sürecek

Bayraklı Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdürme kararlılığını yineledi. Program, farkındalık ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.