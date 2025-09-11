İzmir Bayraklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, gelen şikâyet üzerine 4 Eylül’de bir eve baskın düzenledi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerinin de katıldığı incelemede, teriyer ve Fransız bulldoğu cinsi 20 köpeğin uygunsuz koşullarda tutulduğu tespit edildi.

Köpekler, doğal ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve sağlıklarının risk altında olduğu gerekçesiyle el konularak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Işıkkent Köpek Bakımevi’ne getirildi.

Sağlık Kontrolleri ve Tedavi Süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Işıkkent Köpek Bakımevi Sorumlusu Veteriner Hekim Nadide Işıklı, köpeklerin bakım sürecini şöyle anlattı:

“Getirildiklerinde gerekli sağlık muayeneleri, antiparaziter tedavileri yapıldı. Mikroçip takıldı. Sahipli olup olmadıklarına bakıldı. Şu an tedavi süreçleri devam ediyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra bazılarının tıraşlarını yapacağız, kısırlaştıracağız. Ardından sahiplendirme programına alacağız.”

Yeni Yuvalarını Bekliyorlar

Köpeklerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Işıklı, sahiplendirme sürecinin başlayacağını vurguladı:

“Sevimli dostlarımızı sahiplenmek isteyenler, Patilikent sosyal medya hesapları üzerinden sahiplendirme programını takip edebilir. 13.00–16.00 saatleri arasında Işıkkent Köpek Bakımevi’ne gelerek de sahiplenebilirler. Hepsi çok güzel, evcimen hayvanlar. Bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz.”