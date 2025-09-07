Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, yerel saatle 12:35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi.

AFAD Açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan resmi açıklamalara göre, depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının teknik detayları şu şekilde açıklandı:

Büyüklük: 4.9 (Ml)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 2025-09-07

Saat: 12:35:09 TSİ

Derinlik: 7.72 km

Şu an itibarıyla, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olduğuna dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgedeki yetkililerin saha araştırmaları devam ediyor.