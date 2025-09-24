Son Mühür/ Merve Turan - Bayraklı Belediyesi, ilçede yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kaldırım düzenlemeleri ve kilit parke serimleri yaparak cadde ve sokaklarda bozulan yolları yeniledi.

Mahallelerde kapsamlı çalışmalar

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleleri tek tek gezerek ihtiyaçları yerinde tespit etti. Çalışmalar öncelik sırasına göre planlandı ve tamamlandı. Çiçek Mahallesi 1639 Sokak’ta bin metrekarelik alanın düzenlemesi ile kilit parke serimi tamamlandı. Ayrıca Çiçek Mahallesi 1639/1 Sokak’ta 420 metrekare, Fuat Edip Baksı Mahallesi 1609/20 Sokak’ta 960 metrekare, Cengizhan Mahallesi 2188 ve 2188/1 Sokak’ta 2 bin 960 metrekarelik alan için planlama yapıldı.

Yamanlar Mahallesi 7331/1 Sokak’ta 5 bin metrekarelik kilit parke döşeme çalışmaları devam ederken, bu alanların tamamlanmasıyla toplam 10 bin 430 metrekarelik yenileme çalışması yapılmış olacak. Kaldırım düzenlemelerinin ardından asfalt serimi de gerçekleştirilecek.

Pazar yerleri modernize ediliyor

Yol çalışmalarının yanı sıra pazar alanları da yenilenmeye başladı. Son olarak Yeni Girne Pazarı’nda bakım, onarım ve boya çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların bitmesiyle pazar modern koşullarda vatandaşların kullanımına açılacak.

Başkan Önal: “Çalışmalar her mahallede sürecek”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “İlçemizdeki bozuk yolları imkanlarımız ölçüsünde yenileyene kadar çalışmalarımız sürecek. Böylece trafik güvenliği sağlanacak, ulaşım daha konforlu hale gelecek” dedi.