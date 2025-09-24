İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, faciaya yol açan ihmalleri gözler önüne serdi. Raporda, nakliye firması yetkililerinin gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve riskleri tamamen göz ardı ettiği açıkça belirtildi.

"Keserle dengeleme" ve güvenlik İhlalleri

Bilirkişi raporunda, olayın nasıl meydana geldiği tüm detaylarıyla incelendi. Rapora göre, nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G., taşıma işlemine başlamadan önce yük asansöründe gerekli kontrolleri yapmadı, olası riskleri tespit etmedi ve bu risklere karşı hiçbir tedbir almadı. Raporda, özellikle yük taşıma platformunun dengesinin 'keser' adı verilen ilkel bir el aletiyle sağlanmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Ayrıca, taşınan üçlü koltuğun ebatlarına uygun bir platformun kullanılmadığı ve en önemlisi, asansörün hareket alanında insan bulunmasına karşı herhangi bir güvenlik bariyeri veya önlemi alınmadığı tespit edildi. Bu durum, kazanın önlenebilir olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Sorumluluk yükümlülükleri yerine getirilmemiş

Hazırlanan bilirkişi raporu, şüpheliler M.G. ve E.G.'nin eşya taşıma işlemleri öncesinde yasal olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ihlal ettiğini vurguladı. Raporda, taşıma yetkililerinin, koltuğun boyutlarına uygun platformu kullanması, bunun mümkün olmadığı durumda eşyayı bina içinden merdivenle taşımayı organize etmesi ve asansörün zeminini güvenli bir şekilde dengelemesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, taşıma alanına insanların geçişini engelleyecek bariyerler kullanılması gerektiği de raporda yer aldı. "Yüklenici/işveren vekili unvanlı M.G. ve E.G., gerekli güvenlik tedbirlerini almamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir," denilerek, firmadaki ciddi ihmalkarlıklar bir kez daha tescillenmiş oldu.

Ne olmuştu?

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi'nde 20 Eylül'de yaşanan trajik olayda, akrabalarına ait eşyaların taşınması sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanırken, bir diğer firma çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporu, bu acı olayın ardındaki ihmalleri somutlaştırarak, hukuki sürecin gidişatına yön verecek önemli bir delil niteliği taşıyor.