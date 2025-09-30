Son Mühür/ Osman Günden - Bayraklı Doğançay Mahallesi’nde imar mevzuatına aykırı şekilde inşa edilen 5 katlı bina, Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Başkan İrfan Önal, “Kaçak yapılar depremde büyük risk oluşturuyor, denetimlerimiz sürecek” dedi.

Encümen kararıyla yıkım yapıldı

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Doğançay Mahallesi 7194/10 Sokak’taki kaçak yapıyı inşaat aşamasındayken tespit ederek mühürledi. Ardından alınan encümen kararı ve tamamlanan yasal süreçlerin ardından, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında bina yıkıldı. Yıkım sırasında belediye zabıtası ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı, süreç sorunsuz şekilde tamamlandı.

“Deprem riski oluşturan yapıları kaldırıyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kent genelinde imar mevzuatına aykırı yapıların büyük risk taşıdığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Bayraklı’da birçok kaçak yapı imar barışından yararlanarak resmiyet kazanmış görünüyor. Ancak kâğıt üzerinde iki kat olan binaların beş kata çıkarıldığını görüyoruz. Bu tür kaçak yapılar depremde büyük tehlike yaratıyor. İmar kanununa aykırılıklar tespit edildiğinde idari para cezası kesiyor, ardından yıkım kararı alıyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.”

Denetimler sürecek

Bayraklı Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla eş zamanlı olarak kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, tespit edilen tüm imara aykırı yapılar için yasal sürecin işletileceği ve yıkımların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.