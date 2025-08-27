Son Mühür- Çiğli Belediyesi’nde maaşların ödenmemesi gerekçesiyle başlatılan eylemlere katıldıkları için görevden alınan DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube iş yeri temsilcileri, sendika önünde protesto gerçekleştirdi.

İnan Yoldaş Özdem, Bülent Polat, Gencay Günyüz, Mazlum Demir, Gökhan Aslan ve Oktay Ergün’ün görevden alınmasının ardından bugün İzmir’deki DİSK Genel-İş Şubesi binası önünde toplanan temsilcilere mesai arkadaşları da destek verdi.

Protestonun hedefinde bu kez DİSK Genel-İş İzmir Şubesi yönetimi vardı.

Çiğli Belediyesi’nde yaşanan maaş krizine ilişkin tartışmalar sürerken, işçiler hem belediye yönetimine hem de sendika şube yönetimine tepki göstermeyi sürdürüyor.