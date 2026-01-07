Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında gerçekleştirildi. Sosyal tesislerden imar düzenlemelerine, personel haklarından hizmet finansmanına kadar pek çok kritik madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye hizmetleri için finansman yetkisi

Meclis gündeminin en önemli maddelerinden biri, belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan finansman konusu oldu. Belediye Başkanı İrfan Önal’a, kamu ve özel bankalardan toplam 261.076.586,71 TL tutarında nakdi veya gayri nakdi kredi kullanabilmesi için yetki verildi. Bu kararla birlikte, belediyenin yatırım ve hizmet kalemlerinin sürekliliği güvence altına alındı.

Zabıta personeline fazla mesai düzenlemesi

Hizmet birimlerinden gelen önergeler kapsamında, Zabıta Müdürlüğü’nün 2026 yılı için hazırladığı "Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti" teklifi görüşüldü. Mecliste yapılan oylama sonucunda ilgili madde, detaylı incelenmek üzere Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi.

İlçeye yeni sosyal ve spor alanları geliyor

Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların kente kazandırılması yönünde önemli adımlar atıldı.

Mansuroğlu Mahallesi’nde: Park ve yer altı otoparkı alanında kalan taşınmazın, tesis yapımı ve işletilmesi amacıyla 29 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi kurulması kararlaştırıldı.

Osmangazi Mahallesi’nde: Çocuk bahçesi ve oyun alanında kalan bir bölgeye; kafeterya, ofis ve tenis-padel kortları yapılması planlanıyor. 10 yıl süreyle kiraya verilecek tesis, süre sonunda belediyeye devredilecek.

Cami Tahsisi: Yine Osmangazi Mahallesi’nde imar planında "Cami" alanında kalan bir taşınmaz, 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi.

Yol boyu ticaret ve imar değişiklikleri

Kentin gelişimini etkileyecek imar planı değişiklikleri de meclis onayından geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği çerçevesinde; 1615/5, 1620/39 ve 1620/29 sokak güzergahlarının "Yol Boyu Ticaret" olarak teşekkül etmiş konut alanı olarak belirlenmesi kabul edildi. Ayrıca Yamanlar, Postacılar ve Soğukkuyu mahallelerindeki çeşitli parsellerde kullanım kararı değişikliklerini içeren imar planı önerileri de uygun bulundu.

Hak sahiplerine tapu devri müjdesi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden gelen madde doğrultusunda, Bayraklı Mahallesi’nde bulunan bir taşınmaz için geçmişte bedelini ödemiş olan hak sahibi Ahmet Kalaycı varislerine, 2981 sayılı kanun uyarınca tapu devrinin yapılmasına karar verildi. Uzun süredir çözüm bekleyen bu mülkiyet konusu da meclis kararıyla netliğe kavuştu.

Bayraklı Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının dilek ve temenniler bölümüne, kentsel dönüşüm çalışmaları, engelli hakları ve yerel hizmet yatırımları üzerine yapılan sert tartışmalar damga vurdu. İktidar ve muhalefet meclis üyeleri arasında "romantik siyaset" ve "hizmet süreci" polemiği yaşandı.

İmar planı ve sosyal donatı eleştirisi

Toplantının açılışında söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Ramazan Demir, ilçedeki yeşil alanların korunması ve imar planlarına sadık kalınması gerektiğini vurguladı. Demir, sosyal donatı alanı inşa edilirken dahi mevcut plana uyulması gerektiğini hatırlatarak yeşil alan vurgusu yaptı. Belediye Başkanı İrfan Önal ise eleştirilere cevaben, söz konusu alanda kalıcı bir yapılaşma olmadığını, yalnızca vatandaşların kullanımı için bir lavabo yapıldığını belirtti.

Engelliler için erişilebilirlik çağrısı

AK Parti Meclis Üyesi Aydın Koç, Bayraklı’daki kaldırımların görme engelli vatandaşlar için uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. "Hissedilebilir kaldırım" uygulamalarının artırılması çağrısında bulunan Koç, "Görme engelli vatandaşlarımızın sadece bir hafta değil, her gün yanında olmalıyız" diyerek konunun sadece özel günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu.

"Maaş ve yatırım" polemiği

CHP Meclis Üyesi Hasan Aydemir, geçmiş oturumlarda engelli ve yaşlı maaşlarına dair yaptığı açıklamaların "romantik" olarak nitelendirilmesine yanıt verdi. Her engellinin maaş alamadığına dair iddiasının arkasında duran Aydemir, ayrıca 10 yıllık muhtarlık döneminde mahalleye yapılan yatırımların tamamının Bayraklı ve Büyükşehir belediyelerinin bütçeleriyle gerçekleştiğini vurgulayarak yapılan hizmetleri tek tek sıraladı.

Kentsel dönüşümde ortak akıl vurgusu

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında söz alan CHP Meclis Üyesi Mustafa Karaman, ilgili komisyonun AK Parti grubuna yaptığı bilgilendirme sunumuna değindi. 30-40 bin vatandaşı ilgilendiren bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülebileceğini belirten Karaman, projenin başarısı için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Slogandan başka bir şey yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir, CHP’li üyelerin eleştirilerine sert yanıt verdi. Engelliler Komisyonu'nu kurduran ismin kendisi olduğunu hatırlatan Demir, "Bizimle romantik tartışmalara girmeyin" dedi. Bayraklı’nın yönetim geçmişine atıfta bulunan Demir, "2009’dan 2024’e kadar Bayraklı’nın kaç yılını hiç ettiğinizi biliyoruz. Onur Mahallesi’ndeki pis su çalışmalarını büyük bir hizmet gibi sunamazsınız. Kusura bakmayın ama bunu da yapın ya. Kadın kolları var, gençlik kolları var bir de slogan kolları var sizde slogandan başka bir şey yok" diyerek CHP'yi eleştirdi.

"Takdiri Bayraklı halkı verecek"

Eleştirilere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Fatih Yücesan, Bayraklı halkının iradesiyle göreve geldiklerini belirterek, "Hizmetlerimizle halkımızın takdirini almaya devam edeceğiz. Eleştirileriniz olabilir ancak biz sonuna kadar çalışacağız" dedi.

Başkan Önal: "Sevgi Yolu’nda çalışmalar sürüyor"

Toplantının kapanışında konuşan Belediye Başkanı İrfan Önal, engelli hakları konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade etti. Ülke genelinde bu konuda haksızlıkların sürdüğünü belirten Önal, Bayraklı Belediyesi olarak imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca ilçenin simge noktalarından olan Sevgi Yolu’na dair müjde veren Önal, İZSU’nun altyapı çalışmalarının ardından üst kaplama işlemlerine hızla başlanacağını duyurdu.