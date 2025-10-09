Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, öğretmenlere acil durumlarda yapılması gereken ilk müdahaleler anlatıldı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla beceri kazandı.

Eğitim sürecinde özellikle kalp durması, boğulma, bayılma ve solunum durması gibi kritik durumlarda yapılacak ilk yardım uygulamaları detaylı şekilde ele alındı.

CPR eğitimi yoğun ilgi gördü

Ayda Bebek, Pati İzi ve Elif Bebek Anaokullarında görev yapan öğretmenler, CPR mankenleri üzerinde pratik yaptı.

Uygulamalı eğitimler sayesinde, öğretmenler olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale konusunda deneyim kazandı.

Eğitimde ayrıca, ilk yardımın yasal çerçevesi, olay yeri güvenliği ve 112 acil çağrısının doğru şekilde yapılması gibi konular da işlendi.

“Çocuklarımızın güvenliği önceliğimiz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitimin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Temel ilk yardım bilgisi, sadece öğretmenlerimiz için değil, hepimiz için hayati öneme sahiptir.

Bu eğitimleri yaygınlaştırarak, öğretmenlerimizden başlayıp toplumun tüm kesimlerine ilk yardım bilincini kazandırmayı hedefliyoruz.”

Eğitim ve güvenlikte öncü belediye

Bayraklı Belediyesi’nin Afet İşleri Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları ve eğitimlerle öne çıkıyor.

Başkan Önal, yıl boyunca düzenlenecek yeni programlarla toplumda ilk yardım bilincinin güçlendirileceğini belirtti.