Aliağa’da 2025-2026 balık av sezonunun başlaması, bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel Balık Ekmek Festivali ile kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde renkli anlar yaşandı.

Festival balıkçı barınağında yapıldı

Aliağa Balıkçı Barınağı’nda Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi ile Çakmaklı S.S. Su Ürünleri Kooperatifi’nin iş birliğiyle düzenlenen festival, hem balıkçılar hem de vatandaşlar için şenlik havasında geçti. Katılımcılara balık ekmek ikram edilirken, çocuklar için yüz boyama, pamuk şeker ve dondurma etkinlikleriyle festival daha da renkli hale geldi.

Protokolden yoğun katılım

Festivale Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa Müftüsü Ali Saim Doğru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İMEAK DTO Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk ile siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Balıkçılık kültürümüzü yaşatmak için buradayız”

Açılış konuşmasını yapan Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, balıkçılığın Aliağa için önemli bir kültür olduğuna dikkat çekti. Şengül, “Bugün sadece yeni bir sezonu açmıyoruz, denizle kurduğumuz bağı, emeği ve dayanışmayı da yaşatıyoruz. Bu buluşmalar balıkçılık kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak için çok kıymetli. Yeni sezonun tüm balıkçılarımıza bol ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık projeleri gündemde

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, sürdürülebilir balıkçılığa yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl Aliağa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen yapay resif projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Aksakal, ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi kapsamında hayalet ağların temizleneceğini, balık yuvaları ve midye alanlarının oluşturulacağını söyledi.

Kaymakam Güney’den “Vira Bismillah” mesajı

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise yeni sezonu kutlayarak, “Av yasağının ardından sezonu hep birlikte açıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık için bu yasakların devamlılığı çok önemli. Temiz deniz, temiz çevre önceliğimiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen kooperatiflerimize teşekkür ediyorum, tüm balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Vira Bismillah” ifadelerini kullandı.

Coşkulu etkinliklerle sona erdi

Protokol konuşmalarının ardından Aliağa Müftüsü Ali Saim Doğru bereketli bir sezon için dua etti. Festival, Aliağa Bandosu’nun gösterisi, tulum ve kemençe dinletileri ile horon gösterisi eşliğinde coşkulu anlarla sona erdi.