Bu durum, günlük hayatı derinden etkileyen, evdeki su faturasından pazardaki sebze fiyatına kadar her şeye yansıyan bir krize dönüştü. Özellikle yarımada bölgelerinde iyice belirginleşen bu kuraklık, yöre halkının omuzlarına ağır bir yük bindiriyor.

Çeşme'nin Bulutlara Hasret Kalan Havası

İzmir'de kışın yağan o bereketli sağanaklardan en az faydalanan ilçe açık ara Çeşme oluyor. Coğrafi konumu gereği yağış getiren sistemler yarımadayı genellikle sıyırıp geçiyor. Şehir merkezinde su birikintilerinden atlayarak yürümeye çalışan insanlar varken, Çeşme'de güneşli ve kuru bir hava hakim olabiliyor. Bu durum tatilciler için harika bir manzara sunsa da, işin aslı hiç öyle değil. Su havzalarının yeterince beslenememesi, özellikle yazın nüfusu milyonu bulan bu ilçede çok büyük bir altyapı krizine davetiye çıkarıyor.

Üreticinin Tarladaki Zor Mesaisi

Sadece turizm değil, Çeşme'nin o meşhur tarımsal değerleri de bu susuzluktan büyük darbe yiyor. Meşhur Çeşme kavununun, o lezzetli enginarın yetişmesi için toprağın belli bir neme ihtiyacı var. Çiftçi gökyüzüne bakıp yağmur beklemekten yorulmuş vaziyette. Tarlayı sulamak için yer altı sularına başvuruluyor ama o sular da deniz suyunun karışması yüzünden giderek tuzlanıyor. Düşünün, toprağa tuzlu su veriyorsunuz; bu, ekinleri yavaş yavaş zehirlemek demek. Üretici, "Bu sene malı nasıl kurtaracağız?" diye uykusuz geceler geçiriyor.

Günlük Yaşamda Su Tasarrufu Stresi

Yağmurun bu kadar nazlı olması, ev içindeki günlük rutini bile baştan aşağı değiştiriyor. Yerel halk, suyun ne kadar kıymetli olduğunun bilinciyle yaşıyor. Bahçe sulamak, araba yıkamak artık keyiften ziyade büyük bir israf olarak görülüyor. İnsanlar birbirlerini uyarır hale geldi. Su kesintileri yaşandığında depolardaki suyun bitme korkusu, annelerin çamaşır ve bulaşık planlarını altüst ediyor. Çeşme, bir yandan lüks ve eğlencenin merkezi gibi görünürken, arka planda yağmura hasret kalan toprağı ve su stresiyle baş etmeye çalışan yerel halkıyla tamamen gerçek bir hayat mücadelesi veriyor.