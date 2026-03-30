Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bayındır ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali, bu sene de çiçekseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 30 Nisan’da başlayacak ve 1, 2,3 Mayıs tarihlerinde devam edecek. Bölge üreticileri ve ihracatçılar festivale hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, ülke içi ve dışına önemli ölçüde çiçek ihracatı yapan Bayındır’da seracılık sektörü, hem uluslararası gelişmeler hem de hava koşullarından olumsuz etkileniyor.

Üretici belirsizlikle karşı karşıya

Bayındır’da çiçek üretimi ve ihracatı yapan Bayındır Çiçek Kooperatifi (Bayçikoop) Başkanı Kadir İrdem, festival ve sezon başlangıcına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İrdem, “Hiçbir şeyi kararlaştıramıyoruz. Ekonomiden ve dünyadaki savaş nedeniyle. İşlerimiz kötü. Sezon da başlamadı. Havalar serin. Hiçbir şeyi kestiremiyoruz” diyerek, üreticilerin karşı karşıya olduğu belirsizliklere dikkat çekti.

Hava koşulları ve savaş doğrudan etkiliyor

İlçedeki çiçek üreticileri, özellikle İran ve İsrail’deki çatışmaların yanı sıra olumsuz hava koşullarının ihracat ve satış hedeflerini ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. İrdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an ekonomik sıkıntılar nedeniyle sezon yeni açılıyor. Havaların ılık olması gerekiyor. Biz de havaların ısınmasını bekliyoruz. Savaş ve hava koşulları, üretimi ve satışları doğrudan etkiliyor.”

Üreticiler alternatif planlar arıyor

Bayındır Çiçek Festivali, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken etkinlikler arasında yer alıyor. Festival, bölge ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra üreticilerin ürünlerini sergileme ve satış yapma fırsatı bulduğu önemli bir platform. Ancak mevcut belirsizlikler, üreticilerin festival hazırlıklarını ve satış planlarını etkiliyor.

Özellikle ihracat kanallarında yaşanan sıkıntılar ve hava durumunun öngörülemezliği, çiçek üreticilerini alternatif planlar geliştirmeye zorluyor. Üreticiler, festivalin başlamasıyla birlikte satışların artmasını umut ederken, mevcut ekonomik ve uluslararası krizlerin sezonu gölgelediği görülüyor.