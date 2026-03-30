Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yüzlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle yatırım yaptığı ancak mali kriz ve hukuki süreçler nedeniyle adeta bir kördüğüme dönüşen Zen Yapı projelerinde hareketli günler yaşanıyor. Konkordato talebi reddedilen ve iflasın eşiğine gelen Zengizor İnşaat’ın projelerini tamamlamak adına, Türkiye Prefabrik Birliği (TPB) Başkanı ve Mavitaş firmasının sahibi Şener Yaşar ile iş birliğine gittiği ileri sürüldü. Sektör kulislerinde uzun süredir konuşulan bu iddia, mağdurlar arasında bir umut ışığı olarak değerlendirilse de konunun muhatabından jet yalanlama geldi.

Şener Yaşar: "İlgim yok"

İddiaların merkezindeki isim olan Türkiye Prefabrik Birliği Başkanı Şener Yaşar, konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulundu. Kemalpaşa merkezli Mavitaş firması aracılığıyla projelerin finansal ve teknik sorumluluğunu üstleneceği yönündeki söylentilere noktayı koyan Yaşar, “Yok öyle bir şey, ilgim yok” diyerek söz konusu ortaklık iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mağdurlar suç duyurusunda bulunmuştu

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 4 Şubat'ta verdiği kararla koruma kalkanı kalkan ve iflas süreciyle karşı karşıya kalan şirket, son dönemde "hayali satış" ve "çifte tapu" iddialarıyla gündemden düşmüyor. Özellikle Zen Dutluk, Zen Terrace ve Zen Eva projelerinde ruhsat sorunları ve inşaatların durması nedeniyle büyük bir belirsizlik hakim. Geçtiğimiz aylarda topraktan daire satın alan vatandaşlar ve tedarikçi firmalar arasında yayılan panik dalgası, olayın yargıya taşınmasına neden olmuştu. Mağdur gruplar, "Ne evimiz var ne muhatabımız" diyerek hak arayışlarını sürdürürken, gözler projelerin akıbetine çevrilmiş durumda.

Mustafa Zengizor ‘çözüm’ mesajı vermişti

Mahkeme kararının ardından sessizliğini bozan şirket sahibi Mustafa Zengizor, daha önce yaptığı açıklamalarda 200 milyon liralık çekleri geri topladıklarını ve projeler için güçlü bir ortakla anlaştıklarını iddia etmişti. Zengizor, "Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, projeleri bitirip işimize bakacağız. Bazı projeleri devrettik ama işin başında biz duracağız, ödemeleri yeni ortaklarımız yapacak" ifadelerini kullanmıştı.