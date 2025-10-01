İzmir'in önemli tarım merkezlerinden Bayındır ilçesi, geleceğin en kritik sorunlarından biri olan su yönetimi konusunu masaya yatırdı. Kaymakamlık tarafından Bayındır Belediyesi Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, "Bayındır özelinde Küçük Menderes Ovası'nda iklim değişikliği, su kısıtlılığı ve su yönetimi" başlığı altında uzmanlar ve yerel yöneticiler bir araya geldi. Bölgenin tarımsal üretimdeki hayati rolüne vurgu yapılırken, su kaynaklarının alarm verici seviyelere düştüğü açıklandı.

Kaymakam Mete'den acil çağrı

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, havzanın hem Ege Bölgesi hem de ülke tarımı için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, bölgenin uzun yıllardır su kıtlığıyla mücadele ettiğini ifade etti. Kaymakam Mete, su rezervlerinin tükenmesinin temel nedenlerini sıraladı: "Tarımsal sulama ihtiyacının istikrarlı bir şekilde artması, yer altı su kaynaklarının aşırı ve kontrolsüz çekilmesi ve küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, bölgemizdeki su rezervlerini kritik seviyelere indirmiştir." Bu duruma karşı alınması gereken tedbirlerin artık ertelenemeyeceğini vurgulayan Mete, modern sulama tekniklerinin derhal yaygınlaştırılması, su tasarrufunu teşvik eden projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi ve alternatif su kaynaklarının aktif olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek bir eylem zorunluluğu çağrısı yaptı.

Tarım arazilerinin yarısı sulanamıyor

Bayındır Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir ise konuşmasında ekonomik gerçekleri gözler önüne serdi. İlçe ekonomisinin büyük ölçüde tarımsal faaliyetlere dayandığını belirten Gelir, sulama kapasitesi hakkındaki çarpıcı verileri paylaştı: "İlçemizdeki toplam 305 bin 683 dekarlık tarım arazisinin maalesef yaklaşık yarısını teşkil eden 142 bin 217 dekar saha düzenli olarak sulanabilmektedir." Bölgenin birincil yer üstü su kaynağının Küçük Menderes Nehri olduğunu belirten Gelir, nehrin dışındaki diğer derelerin rejimlerinin düzensiz ve yetersiz oluşu nedeniyle tarımsal arazilerin sulanmasında çok düşük düzeyde katkı sağladığını ekledi. Bu durum, yer altı sularına olan bağımlılığı artırırken, Kaymakam'ın su tasarrufu çağrısının ne denli hayati olduğunu gösterdi.

Panelin devam eden oturumlarında uzman konuşmacılar, bölgenin su rezervlerinin güncel durumu, suyun etkin kullanımı, tarımsal sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi ve iklim değişikliğinin uzun vadeli etkileri gibi kritik başlıklarda katılımcılara detaylı bilgiler ve bilimsel çözüm önerileri sundu.