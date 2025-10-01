İzmir’in Balçova ilçesinde, yolda yürürken yanına yaklaşan köpeğe kemerle vurduğu öne sürülen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay, dün öğle saatlerinde Serince Sokak’ta meydana geldi. Yanında bir arkadaşıyla yürüyen şüphelinin, kendisine yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurduğu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

HAYDİ ekiplerinden soruşturma

Çevre, doğa ve hayvan haklarıyla ilgili suçları takip eden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, şüphelinin bir hastanede görev yapan 61 yaşındaki Y.Ö. olduğu belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, Y.Ö.’yü yakalayarak Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne götürdü. Şüpheli hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde hem adli hem de idari işlem başlatıldı.