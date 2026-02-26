Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine dahil edilmesi girişimlerine karşı tarihi bir hamle yaptı. Bugün "Meslek Fabrikası" olarak İzmirlilere hizmet veren sembol yapının, 1926 yılında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla belediye envanterine geçtiğini kanıtlayan resmi evraklar gün yüzüne çıkarıldı. Belediye, hukuki mücadelesini destekleyen bu tarihi vesikaların dev görsellerini binanın dış cephesine asarak, mülkiyetin kime ait olduğunu halkın ilanına sundu.

1926 tarihli kararname haklılığın belgesi oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün el koyma girişimlerine karşı sessiz kalmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkapınar’daki tarihi yapının belediye mülkiyetine geçiş sürecini detaylandıran arşiv belgelerini dev posterler haline getirdi. Yoldan geçen vatandaşların rahatça okuyabildiği bu görsellerde, yapının dönemin İzmir Belediyesi tarafından kamu yararı gözetilerek 185 bin lira bedelle kamulaştırıldığı açıkça görülüyor. Atatürk imzalı kararnamede, söz konusu ödemelerin taksitlendirilmesine dair protokol maddeleri de yer alarak, mülkiyet devrinin usulüne uygun ve bedeli ödenerek gerçekleştirildiği tescilleniyor.

Asırlık yapı: Un fabrikasından istihdam merkezine

Günümüzde modern bir eğitim yuvası olan binanın geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 1908 yılında Osmanlı tebaasından Yuan Tuzakoğlu ve Vasil İstefanidi tarafından un fabrikası olarak inşa edilen yapı, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kentin sanayi dönüşümünde kritik bir rol üstlendi. 1926’daki devrin ardından bir dönem halkın temel ihtiyacını karşılayan bir ekmek fabrikası, bir dönem ise Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanılan bina, İzmir’in her dönemine tanıklık etmesiyle "kent belleği" niteliği taşıyor.

Restorasyonla hayat bulan sosyal belediyecilik modeli

Atıl durumda kalan tarihi yapı, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı titiz restorasyon süreciyle yeniden ayağa kaldırıldı. 2016 yılında "Meslek Fabrikası" kimliğiyle kapılarını açan merkez, bugün Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıklarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı günümüzde, istihdam odaklı ücretsiz teknik kurslar sunan bu merkez, yerel kalkınmanın ve nitelikli iş gücü yetiştirmenin İzmir’deki kalesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Hukuki mücadele ve kamu yararı vurgusu

Belediye yetkilileri, Meslek Fabrikası’nın sadece taş bir binadan ibaret olmadığını, İzmir halkının emeği ve parasıyla istimlâk edilmiş bir kamu değeri olduğunu vurguluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile devam eden mülkiyet krizinde Atatürk imzalı belgenin en güçlü hukuki dayanak olduğu belirtilirken; belediyenin, kentin bu tarihi kazanımını korumak adına her türlü yasal yolu sonuna kadar kullanacağı ifade ediliyor.

