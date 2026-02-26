Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Tınaztepe Mahallesi’ndeki 8259 ada 1 parselde bulunan 1.024,44 metrekarelik taşınmazın imar planını değiştirerek özel sosyal tesisi alanına dönüştürmek için harekete geçti. Değişikliğin gerekçesi, alana üniversite öğrencileri için yurt yapılması olarak açıklandı.

Mevzuata uyum ve plan gerekçesi

Belediyeden yapılan açıklamada, parselin önceki 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “sosyal-kültürel tesis alanı” olarak planlandığı belirtildi. Ancak yürürlükteki Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde sosyal ve kültürel tesis alanlarının ayrı ayrı tanımlandığına dikkat çekildi. Bu nedenle parselin güncel mevzuata uygun olarak “özel sosyal tesisi alanı” olarak değiştirilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, parselin bugüne kadar kamulaştırılmadığı ve atıl bırakıldığı, bu nedenle çevre nüfusun sosyal tesis fonksiyonundan yararlanamadığı ifade edildi. Yapılacak sosyal tesisin, özellikle İzmir’de üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa katkı sağlayacağı belirtildi. İzmir’de yaklaşık 200 bin öğrencinin eğitim gördüğü ve mevcut yurt kapasitesinin sadece 28 bin olduğu, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 80’inin Buca kampüslerinde eğitim aldığı hatırlatıldı.

Yasal dayanak

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde sosyal tesis alanları, toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, bakımevi, rehabilitasyon merkezi gibi fonksiyonlar için ayrılan alanlar olarak tanımlanıyor. Ayrıca yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, kamu niteliği taşıyan sosyal tesis alanlarının “özel” ibaresi eklenerek dönüşümünün mevzuata uygun olduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, parselde yapılacak yurt projesinin barınma sorununun tamamını çözmese de önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.