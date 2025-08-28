Son Mühür- Avrupa futbolunun kalbinin attığı yer olan Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Galatasaray’ın rakipleri bugün belli oluyor.

Monaco’da çekilecek kura öncesi Alman futbolunun lokomotifi Bayern Münih’ten Formula 1 göndermeli paylaşım geldi.

"Wen wünscht ihr euch in der Ligaphase?" (Lig aşamasında kimi istersiniz?) sorusuyla paylaşılan gönderide Galatasaray’ı Osimhen’in temsil ettiği görüldü.

Bayern Münih'in Formula 1 konseptli paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu sezon, Şampiyonlar Ligi'nde geleneksel grup aşamasının yerini alan yeni bir lig formatı uygulanacak.

Her takım, 8 farklı rakiple dördü içerde dördü deplasmanda oynayacak ve bu maçlar bir puan tablosuna göre sıralanacak.

Galatasaray bu yıl kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.