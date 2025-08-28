Son Mühür- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi macerasına nokta koyan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Benfica'ya turu getiren gol, bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda bulduğu golle takımını öne geçiren Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin "Devler Ligi" hayallerini bir sonraki sezona ertelemesine neden oldu. Gol sevincini Benfica tribünleriyle yaşayan milli yıldız, sarı-lacivertli taraftarlar için hayal kırıklığı yarattı.

Mourinho ve Ali Koç arasında gerginlik

Maçın önüne geçen bir diğer önemli gelişme ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Başkan Ali Koç arasında yaşanan gerginlik oldu. Maç öncesi kameralara yansıyan görüntülerde Portekizli teknik adamın, Başkan Koç'un elini sıkmadığı görüldü.

Bu olay, daha önce Göztepe maçından önce de yaşanmış ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Jose Mourinho'nun bu tavrı, ikili arasındaki ilişkilerin sorgulanmasına neden olurken, maçın sonucundan bağımsız olarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Hedef artık Avrupa Ligi'nde başarı

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, artık tüm odağını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Bu sezon Avrupa'da başarılı olmak isteyen takım, yoluna emin adımlarla devam etmek için mücadele edecek. Yönetim ve camia da Avrupa Ligi'nde başarı elde etmenin bu sezonki hedefler arasında olduğu konusunda hemfikir. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin üzüntüsünü bir kenara bırakarak, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak ve ilerlemek için hazırlıklara başlayacak.