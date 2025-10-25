Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 62’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, samba dansçıları ve bando takımlarıyla birlikte kenti açık hava sahnesine çevirdi.

Sinema yıldızları halkla buluştu

Antalya’nın simgesi haline gelen Altın Portakal Film Festivali korteji, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. Cam Piramit önünden başlayan yürüyüş, sinemaseverlerin coşkulu katılımıyla festival havasını tüm kente yaydı.

Kortejde Settar Tanrıöğen, Serap Aksoy, Ezel Akay gibi usta sanatçıların yanı sıra çok sayıda oyuncu, yönetmen ve senarist yer aldı. Ünlü isimler, üstü açık klasik otomobillerle halkı selamlayarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Renkli görüntüler ve samba rüzgarı

Festival kortejinde samba dansçıları, Yeşilçam maskotları ve bando ekipleri korteje renk kattı. Vatandaşlar ellerinde telefonlarla görüntü alırken, bazıları sanatçılara çiçek atarak destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, oyuncu Serap Aksoy ile birlikte klasik otomobilden halkı selamlayarak çiçek dağıttı.

Kortej güzergahı kenti festival havasına soktu

Cam Piramit’ten başlayan kortej; 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi güzergahını izleyerek Karaalioğlu Parkı girişinde sona erdi.

Yol boyunca vatandaşlar alkışlarla, danslarla ve tezahüratlarla korteje eşlik etti. Evlerinin balkonlarından izleyenler ve dükkanlarının önüne çıkan esnaflar da coşkuya ortak oldu.

Her yaştan sinemasever kortejdeydi

Korteje bebekleriyle gelen aileler, tekerlekli sandalyesiyle katılan engelli vatandaşlar ve şehir dışından gelen sinemaseverler renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle Eskişehir’den yalnızca festival coşkusunu yaşamak için gelen sinema tutkunları, etkinliğe farklı bir anlam kattı.

“Çok şaşkınım, çok mutluyum”

Vatandaşların yoğun ilgisinden duygulanan sanatçılar sık sık durarak fotoğraf çektirdi, imza verdi. Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, gördüğü sevgi karşısında duygulandığını ifade etti:

“Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Gerçekten inanılmaz bir kalabalık var.”

Festival kırmızı halıyla açılıyor

62’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu akşam saat 19.00’da kırmızı halı geçişiyle başlayacak açılış töreniyle resmen perdelerini aralayacak.