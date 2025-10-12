Olay, saat 17.30 sıralarında Gelibolu’ya bağlı Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana gelmişti. İddiaya göre, Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46), sabah saatlerinde balık tutmak için Saros Körfezi’ne tekneyle açılmıştı. Denizde aniden çıkan rüzgar ve dalgaların etkisiyle tekne Bakla Burnu açıklarında alabora olmuştu.

Orhan Yavaş yüzerek kurtuldu, diğerleri hayatını kaybetti

Kazadan yalnızca Orhan Yavaş sağ kurtulmuştu. Yavaş, denize düşmesinin ardından uzun süre yüzerek kıyıya ulaştı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kıyı şeridinde yapılan ilk incelemede Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Sahil Güvenlik dalgıçları 10 metrede üçüncü cansız bedeni buldu

Kaybolan Salih Kocaman’ı bulmak için bölgede geniş çaplı arama başlatılmıştı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı dalış timleri, 10 metre derinlikte battığı belirlenen teknenin yanında Kocaman’ın cansız bedenine ulaşmıştı.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faciadan saatler önce sevinç dolu anlar paylaşılmış

Kazanın ardından, teknedekilerden Mustafa Yaldızlı’nın sosyal medya hesabında paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.

Kayıtlarda, denize açıldıkları sırada bereketli bir av için dua ettikleri, kahkahalar ve umut dolu sözlerle denize açıldıkları görüldü. Sadece 3 saat sonra yaşanacak trajedi, izleyenlerin yüreğini burktu.