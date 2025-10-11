Olay, saat 17.30 sıralarında Gelibolu’ya bağlı Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana gelmişti. Balık avlamak için denize açılan Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46)’nın bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olmuştu. Denize düşen dört kişiden yalnızca Orhan Yavaş, kendi çabalarıyla yüzerek karaya ulaşmayı başarmıştı.

Hayatta kalan Yavaş, ekiplere haber verdi

Yorgun ama bilinci açık halde kıyıya çıkan Orhan Yavaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemişti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

Kıyıya vuran cansız bedenler bulundu

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, kıyıya vuran Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Denizin dalgalı yapısı nedeniyle üçüncü kayıp kişi Salih Kocaman’ın bulunması için bölge genişletilerek arama çalışmaları sürdürüldü.

Dalış timleri 10 metre derinlikte buldu

Arama çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı dalış timleri, denizin yaklaşık 10 metre derinliğinde batık tekneyi tespit etti.

Teknenin yakınında yapılan incelemede Salih Kocaman’ın cansız bedeni bulundu. Kocaman’ın bedeni, ekipler tarafından sudan çıkarılarak karaya getirildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri otopsi için Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.