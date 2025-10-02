Son Mühür/ Merve Turan - Yaklaşık 30 yıldır aralıksız olarak sahnelediği oyunlarla İzmir’in kültür sanat yaşamına değer katan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2025-2026 sezonunu 4 Ekim’de “Batakhane Güzeli” adlı oyunla açacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek sezon açılışının ardından, “Ay Dede’yi Kim Çaldı?” adlı çocuk oyununun prömiyeri 5 Ekim’de yine aynı sahnede yapılacak.

Yoğun ilgi gören oyunlar yeniden sahnede

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu sezon da dopdolu bir program hazırladı. Geçtiğimiz yıl büyük beğeni toplayan “Batakhane Güzeli” Aralık ayı sonuna kadar ayda iki kez sanatseverlerle buluşacak. Çocuklar için hazırlanan “Ay Dede’yi Kim Çaldı?” oyunu ise Nisan ayına kadar ayda iki gösterimle sahnelenecek.

Yeni oyunlar geliyor

Sezon boyunca farklı yaş gruplarına hitap edecek yapımlar tiyatroseverlerle buluşacak. 19 Ekim’de “Çiçek Prenses” Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde, 9 Kasım’da ise “Peter Pan” Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Ocak ayından itibaren Albert Camus’nün “Caligula”sı ve iki yeni yetişkin oyunu daha seyirciyle buluşturulacak. Sezon programına ilişkin duyurular Karşıyaka Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

“Tiyatro kentin ruhudur”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada tiyatronun önemine vurgu yaptı: “Tiyatro bir kentin ruhudur ve biz bu ruhu canlı tutmak için çalışıyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, bu yolda bize güç ve gurur veriyor. Başarılı sanatçılarımız bu sezon da hem çocuklar hem yetişkinler için nitelikli oyunları sahneye taşıyacak. Oyuncularımıza, yönetmenlerimize ve perde arkasında emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sanatı herkes için ulaşılabilir kılmayı sürdüreceğiz.”