İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla medya temsilcileriyle bir araya gelerek kentin adli gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen ve samimi bir atmosferde ilerleyen buluşmada, özellikle kamuoyunun merakla beklediği 11. Yargı Paketi’nin yerel ölçekteki uygulama sonuçları ilk kez paylaşıldı. Toplantıda, İzmir genelinde yürütülen yargı süreçlerinin şeffaflığına vurgu yapılırken, yeni yasal düzenlemelerden faydalanan hükümlü sayıları verilerle ortaya koyuldu.

İnfaz düzenlemesinden İzmir’de bin 667 hükümlü yararlandı

Toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, 11. Yargı Paketi kapsamında gerçekleştirilen infaz indirimlerine dair güncel tabloyu aktardı. Sansak tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir'de toplamda bin 667 hükümlü yeni düzenleme çerçevesinde hukuki durumlarında iyileşme yaşadı. Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarındaki yoğunluğun azaltılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılması hedeflenirken, İzmir’deki infaz süreçlerinin yasal takvime tam uyumla ilerlediği kaydedildi.

Kapalı cezaevlerinden tahliyelere uzanan süreç

Düzenlemenin detaylarına inen Başsavcıvekili Sansak, bin 667 hükümlünün dağılımını şu şekilde açıkladı: Yapılan değerlendirmeler neticesinde, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 349 hükümlü, yasal şartları sağlamaları üzerine açık ceza infaz kurumlarına nakledildi. Bunun yanı sıra, açık cezaevinde bulunan ve denetimli serbestlik kriterlerini karşılayan bin 318 hükümlü ise tahliye edilerek topluma kazandırıldı. Bu rakamlar, İzmir’deki infaz sisteminin 11. Yargı Paketi ile birlikte nasıl bir dönüşüm geçirdiğini somut bir şekilde gözler önüne serdi.

İzmir Milletvekillerinin gözü yargı reformu süreçlerinde

Yargı paketinin yasallaşma sürecinde Ankara’da yoğun mesai harcayan İzmir Milletvekilleri, yerel düzeydeki bu sonuçları yakından takip etmeye devam ediyor. Bölge siyasetçilerinin, İzmir halkının huzur ve güvenliği noktasında yargı reformlarının sahadaki yansımalarını önemsediği bilinirken; Başsavcı Ali Yeldan’ın paylaştığı bu veriler, kentin adli dengeleri açısından büyük önem taşıyor. Özellikle hukukçu kimliğiyle ön plana çıkan İzmir milletvekillerinin, yargıdaki bu şeffaflık ve bilgilendirme toplantılarını destekledikleri ifade ediliyor.

Yargı ve medya arasındaki şeffaf iletişim vurgusu

Ev sahibi sıfatıyla açıklamalarda bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adaletin tecellisinde doğru bilginin halka ulaştırılmasının kilit rol oynadığını belirtti. Gazetecilerin kamu vicdanını temsil ettiğini hatırlatan Yeldan, adli süreçlerin işleyişi hakkında medyanın objektif tutumunun toplumun yargıya olan güvenini pekiştirdiğini dile getirdi. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal’ın da eşlik ettiği programda, sadece infaz yasası değil, İzmir genelinde emniyet güçleriyle koordineli yürütülen operasyonlar ve güncel hukuki prosedürler de kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.

Etkinliğin sonunda basın emekçilerinin bayramını kutlayan Başsavcı Ali Yeldan, katılımcılarla tek tek ilgilenerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Toplantı, yargı mensupları ve gazeteciler arasındaki iş birliği mesajlarıyla sona erdi.