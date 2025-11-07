Son Mühür- Başsavcılık, fotoğrafın sosyal medya platformu X üzerinden yayımlanmasıyla ilgili olarak “Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçları kapsamında inceleme başlattı. Paylaşımın, tartışmalara yol açmasının ardından dosya siber suçlar birimine devredildi.

Hesabın kullanıcısı Siirt’te yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen dijital incelemede, “Piyasa Türkiye” rumuzlu hesabın sahibinin Emrah Peküş olduğuna ulaşıldı. Siirt’te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Peküş’ün, Kurtalan–Hizan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nde müdür olarak görev yaptığı tespit edildi.

Başsavcılıktan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak gözaltı bilgisini doğruladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Cumhuriyet Başsavcılığımızca TMK 6 ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; PiyasaTurkiye rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküş olduğu tespit edilmiş, şüpheli Siirt ilinde yakalanmıştır.”

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Emrah Peküş’ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ise sosyal medya paylaşımlarının kapsamı ve amaçları doğrultusunda genişletilerek yürütüldüğü belirtildi.