Son Mühür- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Tasarı, Şara’nın pazartesi günü Beyaz Saray’a yapacağı ziyaret öncesinde gündeme alınmıştı.

Karar geniş çoğunlukla kabul edildi

Oylamada 14 ülke “evet” oyu verirken, Çin çekimser kaldı. Böylece karar, Konsey’de gerekli çoğunluğu sağlayarak yürürlüğe girdi.

“Suriye yeni bir döneme girdi”

Oylamanın ardından açıklama yapan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, destek veren üyelere teşekkür ederek kararın siyasi önemine dikkat çekti. Waltz, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir mesaj gönderiyor” dedi.

Waltz, Aralık 2024’te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin Şara liderliğinde terörle mücadele, uyuşturucu operasyonları, kimyasal silah kalıntılarının temizlenmesi ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi gibi alanlarda “kararlı adımlar attığını” ifade etti.

ABD, ziyaret öncesi tasarı çalışmalarını hızlandırmıştı

Associated Press’in bir gün önce yayımladığı haberde, Washington yönetiminin Şara’nın Beyaz Saray ziyareti öncesi BMGK’de yaptırımların kaldırılmasını sağlayacak tasarı üzerinde yoğun şekilde çalıştığı belirtilmişti.

BMGK karar mekanizması

BMGK’de bir kararın kabul edilmesi için 15 üyenin en az 9’unun onay vermesi ve Konsey’in daimi üyeleri olan Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD’den herhangi birinin veto kullanmaması gerekiyor. Bu şartları karşılayan tasarı, yapılan oylamanın ardından resmen kabul edilmiş oldu.