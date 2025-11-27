Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de yıllardır çözülemeyen ve “yılan hikâyesi”ne dönen Basmane Çukuru için geçtiğimiz günlerde beklenen adım gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bölgeye ilişkin sürecin netleştiğini belirterek, “Basmane Çukuru’nda protokolü ön anlaşma şeklinde imzalayabilme aşamasındayız. TMSF’den nihai protokolü hazırlayıp bize göndermesini bekliyoruz” demişti. Tugay, hazırlanan projenin ihale ve yapım süreçlerinin TMSF tarafından yürütüleceğini, Büyükşehir Belediyesi’nin ise projedeki yüzde 30’luk payına karşılık yapılacak kültür merkezinin denetiminden sorumlu olacağını vurgularak, “Konu çözüldü diyebilirim” ifadeleriyle yıllardır kent gündemini meşgul eden dosyada yeni bir dönemin başladığını açıklamıştı.

“GÖKDELENİ KENT SUÇU OLARAK GÖRÜYORUZ”

Konak Kent Konseyi üyesi İlker Kahraman, “her ne kadar üstü dolu olsa da uzun süredir şükür olarak kalan basmane çukurunun önündeyiz. Basmane çukuru kent hafızasıdır. Bugün gökdelen olmakla tekrar gündemdedir . Rant odaklı bir yapılanma istemiyoruz. Basmane çukuru kamuoyunundur. İzBB olarak kısmı olarak özelleştiren ve çeşitli suçlara konu oldu. Basmane alanı Kültürparkla birlikte değerlendirilmelidir. Bahsi geçen alanda Basmane’nin ve kültürparka zarar verecek gökdeleni kent suçu olarak görüyoruz. Sermayeye devredilen Basmane çukurunun tekrar İzmir halkına döndürülmesini talep ediyoruz” dedi