Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, gündemini değerlendirmek için katıldığı bir televizyon programında, partinin yeni dönem stratejileri ve muhalefete yönelik sert eleştirileriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’yi her alanda 7-8 kat büyütmüş bir partiyiz"

Parti kampında gerçekleştirilen oturumların merkezinde, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü siyaset anlayışını 25. yıla taşıma vizyonu yer alıyor. İnan, yeni dönem yol haritası ve parti politikalarının kapsamlı şekilde masaya yatırılacağına değinerek,

"Kampımızda en önemli başlıklarımızdan bir tanesi de kabine oturumlarımızı olduğu kadar parti politikalarımızı da değerlendireceğimiz oturumu da ekledik.

Burada uçtan uca tüm parti politikalarımızı da açıkçası değerlendireceğiz. Biz partimiz kurulduğu günden bu yana 25. Senemizi idrak ediyoruz.

Kampımızdan sonra, bu güçlü zeminden sonra, 14 Ağustos cuma günü biz partimizin 25. Senesini kutlayacağız ve 25 sene içerisinde Türkiye her alanda büyük hizmetler kazandırdık biz parti olarak cumhurbaşkanımız liderliğinde.

Nerdeyse bakanlık bakanlık saysak bugün sabahlara kadar sürer ama Türkiye’yi her alanda 7-8 kat büyütmüş bir partiyiz. O nedenle 25 yıllık çok yoğun bir tecrübe var." ifadelerini kullandı.

"Sivil bir anayasayla taçlandırmak milletimize bizim borcumuz"

AK Parti’nin demokrasi mücadelesini önemli bir aşama olarak gördüğü sivil anayasa çalışmaları, partinin çalışmalarının en önemli maddesini oluşturuyor. İnan, bu süreci partinin geçmiş birikimiyle ilişkilendirerek,

"Çeyrek asırlık cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde güçlü bir hikaye var. Bu hikayeyi elbette ki çok güçlü sivil bir anayasayla AK Parti’nin ortaya koyduğu mücadelelerden en büyüğü de demokrasi alanında ortaya koyduğu çetin bir mücadele.

Bu mücadeleyi de sivil bir anayasayla taçlandırmak milletimize bizim borcumuz. Demokrasimize borcumuz. Bu coğrafyaya olan bir borcumuz. Bu konuda kararlılığımız var. Çok ciddi bununla ilgili mutfak çalışmamız da söz konusu." diye konuştu.

"Ana muhalefet partisi rüşvet, yolsuzluk ve irtikap olaylarıyla anılıyor"

Muhalefetin demokratik sistem içerisindeki rolüne ve CHP’nin mevcut siyaset tarzına dair sert eleştirilerde bulunan İnan,

"Türkiye’de veya tüm dünyada herhangi bir ülkede, demokrasinin güçlü olması için sadece iktidarın güçlü olması yetmez. Ana muhalefetin de aynı şekilde çalışkan ve dirayetli bir konumda olması gerekir.

Biz çoğu zaman aradığımız muhalefeti bulamadığımızı genel başkanımız ifade etmiştir ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki genel başkanı sayın Özgür Özel’de muhalefetin bu seviyesizliği nirvanaya ulaşmıştır.

Biz öncesinde, ben İzmir milletvekiliyim, hep çöp, çamur çukuru konuşurduk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin özellikle yerel yönetimdeki sevk ve idaresinde ama bugün üzülerek söylüyoruz ki bugün ana muhalefet partisi rüşvet, yolsuzluk ve irtikap olaylarıyla anılıyor.

Bu Türkiye’yi yukarı çeken bir olay değil, Türkiye’yi aşağı çeken bir konu. Genel başkanımız demokrasiyi toksikleştirme konusunda özellikle Özgür Özel ve çevresindeki aktörlerin ne kadar çok uğraştığı ve demokrasiyi aşağı çekmesiyle ilgili genel başkanımız çok uyarılarda bulundu.

Biz AK Parti olarak çok uyarılarda bulunduk ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu, özellikle yerel yönetimler konusunda vatandaşın beklediği hizmetler yerine rüşvet skandallarıyla, yolsuzluk ağlarıyla bu meselelerin Türkiye’yi aşağı çektiği konuların olduğunu görüyoruz." dedi.

"Çözüm üretmek yerine koltuk kavgaları görüyoruz"

Büyükşehirlerdeki uzun süredir devam eden sorunların çözüm beklediğini belirten İnan, muhalefetin çözüm üretmek yerine kendi içinde yaşadığı siyasi çatışmalara odaklandığına dikkat çekerek,

"Bugün İstanbul’da yolsuzluk, İzmir’de çöp ve diğer kronik sıkıntılar ve Ankara’da susuzluk ve trafik var. Biz bu meseleleri diğer CHP’li ilçe belediyelerinde de katbekat fazlasını görüyoruz.

Bunlara çözüm üretmek yerine, vatandaşın kronik sıkıntılarına çözüm üretmek yerine, bugün biz Cumhuriyet Halk Partisinde, özellikle il binalarında genel merkezlerinde, koltuk kavgaları görüyoruz.

Daha üç sene oldu 2023 seçiminin üzerinden geçeli, millete sunmuş oldukları, özellikle gençlere sunmuş oldukları gençlerin demokrat amcası diyerek tabirde bulundukları kişiyi, bir önceki genel başkanlarını, bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, hain damgasıyla tüm binalara yazılar yazılabiliyor.

Bu da da vatandaşın önündeki samimiyet sınavından, samimiyet imtihanından, sınıfta kaldıklarını da açıkçası gösteriyor." ifadelerini kullandı.