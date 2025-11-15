Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Pazarı’nda Cumartesi günleri “Tekstil Günleri” adıyla yeni bir pazar açma planı, pazarcı esnafının tepkisiyle karşılaşmış ve bölgede gerilim tırmanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Belediye Meclisi olağanüstü toplantıya çağrıldı; ancak tek maddelik önerge toplantıdan çekildi.

Belediye Başkanı Ünsal Kent A.Ş yöneticilerinin tehdit edildiğini belirterek, “2 haftadır bu konuyla uğraşıyoruz. Dün akşam bir yöneticimizin evine gidilmiş. Kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya yanıt İzmir Pazarcılar Deneği Başkanı Faysal Acar’dan geldi. Acar, iddiaları eleştirerek, “Teknoloji çağında kim ne zaman, hangi telefonda, kimin evine gidip kimi tehdit etmiş? Biz sadece süreci çözmek için müzakereye hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

Acar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

Değerli İzmirli hemşehrilerimiz. Paylaştığım Karşıyaka olağan üstü Belediye Meclisi toplantısı kaydı! Burada belediye başkanı utandınız mı?

Diye meclise hitap ediyor ve görüntülerde kapı girişlerindeki su birikintilerini çamuru Pazaryeri alanındaki çürümüş çatı ve panoları kast ederek daha önceki yönetimlerin ve bir önceki yönetimin hiçbir şey yapmadığını ifade ediyor biz o görüntülerden utandık geçmiş yönetimleri suçlayan belediye başkanı geldiğinden beri göreve herhangi bir pazar yerinde bir boya bir tadilat bir çivi çakıldığının görüntüsünü gösterebilir mi? bir aydır esnafın nöbetini tuttuğu bostanlı Pazaryerinden bayan esnafımızın 5yaşındaki çocuğuyla günlerce zulme, peşkeşe, haksızlığa karşı sabaha kadar yüzlerce esnaf ile birlikte aileleriyle ve çocuklarıyla nöbetteydiler burada çocukların görüntülerini etik olarak yayınlamıyoruz Yerel ve ulusal basının bir çok alanda haber yaptığı kayıt yaptığı görüntüleri tüm İzmirliler ve o günü pazar yerine alışverişe gelen 50 bin vatandaşımız halka açık İzmir’in en büyük pazar yerinde şunu gördüler. Vidanjörler,hafriyat kamyonları Zabıta resmi araçları barikat yapıp esnafın girişini engellemeye çalışıyor Bu yeni asır gazetesinin paylaştığım manşetinde görüntüler gayet açık! Esnafı Vandallık ile suçlayan Belediye başkanının esnafa yaptıkları! Kendisinin ve çalışanlarının başkan yardımcılarının evlerine kadar gidilip çocuklarına kadar tehdit edildiğini canlı yayında söylüyor. Soruyorum teknoloji çağında kim ne zaman hangi telefonda kimin evine gidip kimin çocuğunu tehdit etmiş? Şahsımı kastederek şunu bunu teklif etmiş diyor kime etmişiz ne zaman aramışız kiminle görüşmüşüz

Biz sadece bu sorunda aracı olan belediye başkanlarımıza ve yetkililere basın açıklamalarımızda da müzakereye ve çözüme hazır olduğumuzu ifade ettik Bu ülkenin cumhurbaşkanına kadar ağır hakaretler edildiğini iddia ediyor?

Kaymakamlığı ve emniyeti görevini yapmaya davet ediyor? Bir aylık süreç içinde yaşanan tüm sorunlarda gerek

sayın kaymakamımız gerek emniyet müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerimiz günlerce orada nöbette esnafımızın can güvenliğini Belediye önündeki basın açıklamalarında tedbir ve olası bir olay olmaması için yüzlerce çevik kuvvet polisimiz asayiş güvenlik Şube ve tüm birimler görevlerini yapmıştır. Allah devletimize zeval vermesin. Orada görevini yapmaya davet edilen tek kişi Karşıyaka Belediye başkanıdır

Ben önümüzdeki süreçte kalbi kırık değerli esnafımızı Her zaman olduğu gibi zabıta arkadaşlarımıza emniyetin tüm uyarıları ve talimatları dikkate almalarını rica ediyorum Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Karşıyaka Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğru bir karar olmuştur. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da mevzuata uygun yasal ve esnafımızı mağdur etmeyecek her görüşmeye her toplantıya duygularımızla hareket etmeden kırgınlıklarımızı bir tarafa bırakarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"