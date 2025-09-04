Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Belediye Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kent düzeninin korunması için görev yapan personele teşekkür etti. Kamu hizmetlerinin başarısında zabıta teşkilatının kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Ünsal, ekipten görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeye devam etmelerini istedi.

“Karşıyaka’nın gülen yüzüsünüz”

Zabıta personeliyle bir araya gelen Başkan Ünsal, “Her gün Karşıyaka’nın düzeni, güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan sizlerin emeğini görmek ve takdir etmek hepimizin görevi. Sizler sahada halkla en yakın temasta olan, belediyemizin gülen yüzüsünüz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, gerektiğinde kararlılıkla müdahale eden sizlersiniz. Bu kolay bir görev değil; farkındayım, ancak yüreğinizle yapıyorsunuz” dedi.

“Hep birlikte daha güzel bir Karşıyaka”

Zabıta Haftası vesilesiyle tüm personele teşekkür eden Ünsal, “Emekleriniz, sabrınız ve duruşunuz bizim için çok değerli. İyi ki varsınız, iyi ki Karşıyaka için birlikte çalışıyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Karşıyaka için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.