Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, katılımcı ve yerinden yönetim anlayışıyla sürdürdüğü “Vatandaş Buluşmaları”nı bu kez İnönü Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 80. Yıl Cumhuriyet Semt Kütüphanesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Mahalle gezisi ve buluşma

Program kapsamında mahalle muhtarı Turgut Kaya ve esnafları ziyaret eden Başkan Ünsal, ardından kütüphanedeki toplantıda vatandaşlarla buluştu. Temizlik, yol bakım ve onarım, park ve yeşil alan düzenlemeleri gibi konular gündeme geldi. Çocuklar ve gençler de toplantıya katılarak kendi isteklerini dile getirdi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, iletilen tüm talepleri tek tek not aldı.

“Sözümüzü tutuyoruz”

Başkan Ünsal, göreve gelirken verdikleri “Karşıyaka’yı birlikte yöneteceğiz” sözünü hatırlatarak, “Sizlerden gelen her görüş bizim için değerli. Mahallelerimizde dile getirilen ihtiyaçları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz” dedi.

“Karşıyaka hepimizin”

Çevre temizliğinde vatandaşlara da sorumluluk düştüğünü vurgulayan Ünsal, “Sokaklarımız, parklarımız hepimizin. Çöplerin konteynerlere atılması, mobilya ve molozların belirlenmiş alanlara bırakılması gerekir. Daha yaşanabilir bir Karşıyaka için birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Muhtardan teşekkür

İnönü Mahalle Muhtarı Turgut Kaya ise “Mahallemizin ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm üreten Başkanımız Yıldız Ünsal’a teşekkür ediyorum. Daha güzel bir İnönü Mahallesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.