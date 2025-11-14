Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Egeşehir Planlama AŞ tarafından Menemen’de hayata geçirilecek 3 bin 100 konutluk dev projede yeni bir aşamaya geçildi. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci yeniden başlatılırken, proje maliyetinin de güncellendiği ortaya çıktı.

Yeni hazırlanan ÇED dosyasında, projenin toplam inşaat maliyeti 8 milyar 144 milyon 622 bin TL olarak belirtildi. Bu rakam, 10 Ekim 2025’teki ilk ÇED başvurusunda yer alan 7 milyar 589 milyon 300 bin TL’lik maliyetin yaklaşık 555 milyon TL üzerinde.

25 BİN KONUT HEDEFİNİN İLK ETABI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatlerinden olan 25 bin sosyal konut programının ilk büyük adımı Menemen’de atılıyor.

Koyundere Mahallesi sınırlarında, 195 bin metrekarelik alanda yükselecek proje, toplam 5 etap olarak planlandı.

Konutların yanı sıra yaşam alanını destekleyecek kapsamlı sosyal tesisler de projeye dahil edildi:

Spor salonu

Kapalı yüzme havuzu

Fitness merkezi

Kreş

Restoran ve kafe alanları

Market

Otopark

Rekreasyon ve yeşil alan düzenlemeleri

Tüm etapların temelinin 2025 yılı içinde atılması, inşaatların iki yıl içinde tamamlanarak teslimlere başlanması hedefleniyor. Projenin 2027’de tamamen bitirilmesi planlanıyor.

KURUMLARDAN “SAKINCASI YOKTUR” YAZISI

Yeni ÇED dosyasında Menemen Belediyesi, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilgili birimlerin görüşleri yer aldı.

Tüm kurumlar, proje için “sakınca bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

PLANLI KENTLEŞME VE STRATEJİK KONUM VURGUSU

Proje tanıtım dosyasında Egeşehir Menemen Konutları’nın yalnızca konut üretimine değil, bölgesel gelişime de katkı sağlayacağı belirtildi. Metinde şu vurgu öne çıkıyor:

Menemen’in İzmir’in kuzey aksındaki hızlı büyüme potansiyeline dikkat çekildi.

İlçenin İzmir-Aliağa hattındaki kritik ulaşım koridoru üzerinde bulunmasının stratejik bir avantaj oluşturduğu ifade edildi.

Projenin, sadece yeni bir yerleşim alanı yaratmakla sınırlı olmadığı; sosyal, ekonomik ve çevresel bütüncül bir kamu yararı projesi niteliği taşıdığı belirtildi.

Egeşehir Planlama’nın Menemen’de hayata geçireceği 3 bin 100 konutluk proje, sosyal donatıları, konumu ve kapsamıyla İzmir’in kuzeyinde yeni bir yaşam merkezi oluşturmayı hedefliyor. Maliyet artışıyla birlikte ÇED süreci yeniden başlamış olsa da, kurumların olumlu görüşleri projenin önünde idari bir engel bulunmadığını ortaya koyuyor.