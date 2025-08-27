Son Mühür/ Merve Turan- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediği kahvaltılı buluşmalara ara vermeden devam ediyor. Son olarak Ulucak ve Yukarı Kızılca mahallelerinde görevli ekiplerle beraber olan Başkan Türkmen, çalışanların görüş ve önerilerine kulak vererek sahadaki ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Buluşmalarda birlik ve dayanışma mesajı veren Türkmen, personelin gayretli çalışmalarına teşekkür etti.

Kemalpaşa’nın daha yaşanabilir bir yere dönüşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz

Başkan Türkmen, kahvaltılı buluşmada yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının Kemalpaşa’nın her tarafında sunduğu hizmetlerin önemine değindi. Türkmen, şu ifadeleri kullandı: “Belediyemizin esas gücü, gece gündüz fark etmeksizin halkımıza hizmet eden siz değerli çalışma dostlarımızdı. Her birinizin emeği, Kemalpaşa’nın daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması için büyük bir fark oluşturuyor. Bu buluşmalar, sadece teşekkür etmek için değil, aynı zamanda sahadaki ihtiyaçları ve önerilerinizi doğrudan sizlerden duymak için çok önemli. Biz, ekip mantığı ile hareket eden bir belediyeyiz. Sorunları beraber tespit belirliyor, çözümleri birlikte üretiyor ve başarıyı birlikte kutluyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de mahalle mahalle toplantılarımıza hız kesmeden devam ederek, ihtiyaçları beraber planlayıp uygulayacağız. Kemalpaşa’yı daha yaşanabilir bir kent yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Çalışanlarla yüz yüze etkileşim kurularak hizmet kalitesi artırılmaya çalışılıyor

Başkan Türkmen’in organize ettiği moral ve motivasyon kahvaltıları, belediye çalışanlarının sahadaki tecrübelerini paylaşması ve yönetimle doğrudan iletişim kurması açısından büyük değer taşıyor. Ulucak ve Yukarı Kızılca mahallelerinde görev icra eden ekiplerle gerçekleştirilen son buluşmada, çalışanlar mahallelerin ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini ifade ettiler. Türkmen, bu tür toplantıların sürekli olarak devam edeceğini ve her mahallenin ihtiyaçlarının ehemmiyetle ele alınacağını açıkladı. Kemalpaşa Belediyesi, , ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefinde emin adımlarla ilerliyor.