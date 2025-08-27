Son Mühür - Balçova Belediyesi, ilçedeki 7-8 semt evinin adını “Mahalle Yaşam Alanı” (MAYA) olarak değiştirdi. Belediye Başkanı Onur Yiğit, değişikliğin yalnızca isimle sınırlı olmadığını, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin faydalanabileceği sosyalleşme alanları yaratmayı amaçladığını açıkladı.

TABELALAR DEĞİŞECEK BİNLERCE LİRA GİDECEK

Bu kapsamda semt evlerinin tabelaları yenilenecek ve belediye bütçesinden binlerce lira harcanacak. Belediye, MAYA kısaltmasını 'daha güçlü, kapsayıcı ve modern' bir isim olarak tanıttı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kültür, sanat, spor ve eğitim gibi faaliyetlerin de gerçekleştirileceği ifade edildi. Balçova, “Semtevi”nden “MAYA”ya geçiş yaptı ve uygulamanın hayata geçirilmesi için hazırlıklar sürüyor.