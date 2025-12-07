Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Narlıdere Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 14. yüzyıl Anadolu erenlerinden Abdal Musa anma ve lokma etkinliğine iştirak etti. Dayanışma, birlik ve beraberliğin toplumsal kurtuluşun yegâne yolu olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "İnanıyoruz ki, hem ülkemiz hem de dünya, sadece dayanışma, birlik ve beraberlik sayesinde bu zorluklardan kurtulabilir. Bu sebeple biz, iyilik, hak ve adalet istiyoruz. Herkesi de bu hedefe katkı sunmaya çağırıyoruz," ifadelerini kullandı.

Lokma duasında siyasi ve sivil katılım yoğundu

Narlıdere'deki lokma duası buluşmasına, ev sahibi Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Narlıdere Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Aslan başta olmak üzere, Konak Belediyesi’nin eski Başkanı Sema Pekdaş, Karabağlar Belediyesi’nin eski Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP'li meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Anadolu mirasına sahip çıkma çağrısı

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Anadolu’nun tarihi boyunca erenler ve evliyalar diyarı olduğunu belirtti. Başkan Tugay, "Bizler de bu topraklarda hem atalarımızla hem de kendi yaşamımızla bu değerli mirasın devamı niteliğindeki insanlarız. Bu zengin kültüre sahip çıkmak ve onu bizden sonraki kuşaklara doğru bir şekilde aktarmak için çabalamak zorundayız. Bu anlamlı günde Abdal Musa'yı andığınız için sizlere teşekkür ediyorum," dedi.

Su vurgusu ve bireysel kurtuluş eleştirisi

Konuşmasında Abdal Musa'nın Uçan Su hikâyesiyle tanındığını anımsatan Başkan Tugay, bu hikâyeyi günümüz bağlamına taşıdı. "O, susuz kalmış insanlara su yetiştiren bir erendir," diyerek suyun hayati önemine dikkat çeken Tugay, Türkiye ve suya ihtiyaç duyan herkes için dua etme çağrısında bulundu. Tugay, günümüzde yaygınlaşan bireysel kurtuluş odaklı yaklaşımları eleştirerek, babasından öğrendiği bir dersi paylaştı: "Bir süredir insanlara 'Kendi başınızın çaresine bakın. Kendinizi kurtarın. Dünya yansa da yıkılsa da çok umursamayın' deniyor. Bizim ailemiz ise 'Oğlum, bu dünyada tek başına yaşanmıyor. Başka insanların da iyi olması şart. İyilik olacaksa hep beraber olacak. Sadece kendi başına iyi olman yetmez' diye yetiştirdi bizi. Şimdi herkes yalnız başına mutlu olmaya çalışıyor, ancak sonuçta insanlar yaşamlarına kayıp insanlar olarak devam ediyor.”

Tugay: “Hak ve adalet için yüksek sesle mücadele şart”

Bu olumsuz gidişata yüksek sesle itiraz edilmesi ve mücadele edilmesi gerektiğini belirten Başkan Tugay, bu konuda yurttaşlara büyük görev düştüğünü ifade etti. "Biz en yoksul zamanlarımızda bile paylaşmayı bildik. Böyle büyüdük," diyen Tugay, son olarak herkese iyilik, hak ve adalet dileklerini iletti. Program, Başkan Tugay’ın yemeğin piştiği kazanı karıştırması ve ardından duaların okunup lokmaların dağıtılmasıyla sona erdi.