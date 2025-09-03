Son Mühür/ Begüm Mol - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Dayanışma Noktalarından faydalanan anne ve çocuklarla Kültürpark’taki yeme içme alanında bir araya geldi. Başkan Tugay, miniklerin taleplerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üç mahalleden gelen misafirler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Buca Göksu, Konak Ballıkuyu ve 1. Kadriye mahallelerindeki Dayanışma Noktalarından hizmet alan 16 anne ve farklı yaşlardan 39 çocuk, fuar alanında misafir edildi.

Miniklerden park ve spor alanı isteği

Çocuklar, fuar alanında istedikleri yemekleri yerken Başkan Tugay’dan oyun parkı ve spor sahası gibi taleplerde bulundu. Tugay, bu istekleri memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

İstiklal Marşı birincisine bisiklet sözü

Konak ilçesinde düzenlenen ve 32 okulun katıldığı İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan 10 yaşındaki Şilan Yıldırım’ı tebrik eden Başkan Tugay, minik öğrencinin mor bisiklet isteğini geri çevirmedi. Tugay, bisikletin hediye edileceğini açıkladı.Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay, 6 aylık Azim Elmastaşı’nı kucaklarına alarak sevdi.

Bürokratlar da eşlik etti

Buluşmada Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve belediye bürokratları eşlik etti.