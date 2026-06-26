Son Mühür/ Emine Kulak- Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler dün sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmişti. Dün akşam geç saatlerde bazı basın yayın organlarında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in mevcut rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi için hastaneye sevk edildiği belirtilmişti. Yetişkin’in sağlık kontrolünü takip eden hemşiresi, Yeşilyurt Mali Şube önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Hemşire, dün akşam saatlerinde Yetişkin’in diyalize götürülmesi hakkında çıkan haberlere ilişkin, “Diyalizimiz bugün yapıldı. Dün yapılmadı, dün götürülmedi. Haberler yapıldı ama diyalizimizi bugün yaptık” dedi.

"Hem şeker, hem diyaliz hastasıyız"

İsmail Yetişkin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hemşiresi, Yetişkin'in uzun süredir ev diyalizi tedavisi gördüğünü belirterek, mevcut sağlık koşullarının yakından takip edildiğini ifade etti. Yetişkin'in birden fazla kronik rahatsızlığı bulunduğunu aktaran hemşiresi, "Normalde zaten hem şeker hastasıyız, hem diyabet hastasıyız, hem kalp hastasıyız. Yani birden fazla hastalığımız var. Bu yüzden 4 saat diyaliz yaptığımız süreler bize yetmediği için 8 saatlik ev diyalizine çıktık" dedi.

"4 yıldır ev diyalizi yapıyoruz"

Yaklaşık dört yıldan bu yana ev diyalizi uyguladıklarını söyleyen hemşiresi, Yetişkin'in sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiğini belirterek,"4 yıldan aşkın süredir ev diyalizi yapıyoruz. Ev diyalizi yaptığımız için potasyum ve fosfor değerlerimiz sürekli kontrol altında tutuluyor. Şu anda potasyumumuz sınırın üzerinde. Sürekli 8 saat diyaliz yaptığımız için 4 saatlik diyaliz bize yetersiz geliyor” diye konuştu.

“Pazartesi günü tekrar diyaliz yapacağız”

Haftada üç gün diyaliz uygulandığını belirten hemşiresi, "Bir dahaki seansımızda iki gün ara girecek. Haftada üç gün diyaliz aldığımız için pazartesi tekrar diyaliz yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Moral diyaliz hastaları için çok önemli"

Diyaliz hastalarında moralin büyük önem taşıdığını vurgulayan hemşiresi, yaşanan sürecin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi. Hemşire, "Tansiyonlarımız yüksek çıkıyordu. Tansiyonumuz 16'lara kadar seyrediyor. Diyaliz işi morale bakar. Hastanın durumuna bakar. Moralin bozuk olması, iyi uyuyamamak, iyi beslenememek, dinlenememek tansiyonu yükselten etkenler arasında yer alıyor" dedi.

"Beslenme koşullarını daha özel"

Diyaliz hastalarının özel beslenme düzenine ihtiyaç duyduğunu ifade eden hemşiresi, "Diyaliz hastalarının yemekleri farklı hazırlanıyor. İki defa haşlanıp suyu dökülerek yeniden yapılıyor. Besini de buradan tam olarak sağlayamıyoruz. İlaçlarımızı kullanıyoruz. Raporlu ilaçlarımız yanımızda. Onları düzenli olarak kullandırmaya çalışıyoruz. Rapor şeklinde verdik, içeri sunduk. Yanında almalarına izin verdiler" şeklinde konuştu.

"Diyaliz en geç bugün yapılması gerekiyordu"

Yetişkin'in dün diyalize girmesi gerekip gerekmediği yönündeki soruyu da yanıtlayan hemşiresi, "Biz evde diyaliz yaptığımız için perşembe gecesi, cumaya bağlayan gece diyaliz yapıyoruz. Normal şartlarda o zaman yapılması gerekiyordu ancak en geç bugün yapılması gerekiyordu ve bugün yapıldı. Diyalizimiz 4 saat yapıldı" ifadelerini kullandı.