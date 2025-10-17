Son Mühür- İzmir'in otopark yükünü çeken Çankaya Katlı Otoparkı'nın geleceğine dönük tartışmaların seyrini değiştirecek hamle İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlendirme maliyetini gerekçe göstererek yıkım yönünde karar almasına yapının ortaklarından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden itiraz geldi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Can Emre imzasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda, tıpkı diğer büyük ortak Ziraat Bankası gibi Vakıflar'ın da yıkım yerine güçlendirmeden yana taraf olduğu vurgulandı.



İdareye rapor sunulmadı...



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda,

''Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, bu yıkım kararı yapı hissedarlarından sadece bir ortağın kanaati olup kamu menfaati ve birlikteliği açısından müştereken alınmış bir ortak akite dayanmamaktadır.

Bu konuda, Belediyenizce herhangi bir ekonomik maliyet analizi ya da teknik değerlendirmeler bir uzman raporu veya görüşü ile idareye sunulmadığı gibi herhangi bir ekspertiz veya hesaplara çalışmalarına dayanmayan, bilimsel olmayan, yalnızca kanaate bağlı izafi yorumlarla bir taşınmazın yıkımına karar verilmesi İdaremizce katiyen uygun görülmemektedir.'' mesajı verildi.



Yüzde 40 iddiası doğru değil...



''Güçlendirme maliyetinin yeni inşaat maliyetine oranının yüzde 40'ı geçmesi halinde güçlendirme yapılmasının ekonomik olmadığına ilişkin mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşünün herhangi bir mevzuatsal alt yapısı da yoktur'' denilen yazıda,

''İzmir'in önemli bir konumunda yer alan binanın yıkılması durumunda, yerine herhangi bir taşınmaz yapılmayacağı dikkate alındığında, kamu yararı artık yeni bina yapımı veya güçlendirme üzerinden değil; yapılacak binanın ömrü, getirisi ve güçlendirme maliyeti esas alınarak değerlendirilmelidir.

Zira bu durumda hem Vakıfların hem bölgenin hem de bölge esnafının ekonomik ve sosyal kayıplar yaşayacağı açıktır'' uyarısında bulunulduğu görüldü.



İvedilikle güçlendirmeye yönelik çaba...



İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can imzasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda,

''Çankaya Katlı Otopark yapısının yıkılması yerine güçlendirilerek kullanılmaya devam edilmesi yönündeki yaklaşımın daha uygun, ekonomik ve kamu yararına hizmet eden bir çözüm olacağı aşikardır. Bu nedenle her iki Kurumun verdiği muvafakat minvalinde iş ve işlemlerin devam ettirilmesi ve ulusal bakımdan yetkinliği olan bir firmaya ivedilikle güçlendirmeye yönelik proje çalışmasının yaptırılması gerekmektedir.'' hatırlatmasında bulunuldu.



AK Parti kanadından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde, binadaki 4 yapıdan 1'inin sağlam olduğu vurgulanarak, güçlendirme yapılması gerektiği dile getirilmişti.