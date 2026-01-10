Son Mühür / Emine Kulak – Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir gündemine dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Merkezi’nin Alsancak Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği “Ege Yerel Medya Buluşması” programına katılan Başkan Tugay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ankara’da yaptıkları temaslar hakkında bilgi verdi; Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın gündeme gelen açıklamalarını yorumladı. Bakanlıktan SGK ve vergi borçları için yapılandırma taleplerini ilettiklerini aktaran Başkan Tugay, Başkan Yıldız Ünsal’a ise “Herkesin kendi işini yapması çerçevesine bakmamız lazım” dedi.

Bakanlık temasının detaylarını anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ankara’da yaptıkları temasın hatırlatılarak SGK ve vergi borçları hakkında görüşüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Başkan Tugay, şunları söyledi: “Tabii ki… En önemli konu o. Genel olarak kurumun mali yapısını düzeltmek için yoğun çaba gösterdiğimizi, borçlarımızın ödenmesi ile ilgili de uygun bir yapılandırma beklediğimizi söyledim. O da bunu değerlendireceklerini söyledi. Olumlu havada geçen bir görüşme oldu. Çalışma Bakanımız aslında İzmir kökenli birisi; İzmir’de yaşamış, çocukluğu, gençliği İzmir’de geçmiş hemşehrimiz aynı zamanda. O anlamda da İzmir’i iyi tanıyan bir bakan. Çok nazik davrandı, kendisine çok teşekkür ediyorum.”

“Beklediğimiz iş birliğini göremedik”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın belediyenin içinde bulunduğu mali durum üzerinden kendi dönemini eleştirmesi ve Başkan Tugay ile irtibat kuramadıklarının altını çizerek “Karşıyaka’dan çıkan bir başkanın ilçeye el uzatmamasından rahatsızım” dediği ve belediyenin borçlarının faizlerle birlikte 4.6 milyar liraya ulaştığı sözleri gündem olmuştu. Ünsal’ın çöp tesisi ile ilgili de Opera Binası’nı işaret etmesi dikkatleri çekmişti. Başkan Ünsal’ın açıklamalarının sorulması üzerine Tugay, “Aslında bunlarla ilgili kendisi ile bire birçok görüşmemiz oldu. Sonuçta 21 buçuk aydır görevdeyiz. Ben Büyükşehir’deyim o da Karşıyaka’da. En başından kendisine SGK ve vergi ile ilgili bir borç yükü olduğunu ama söylenen rakamlardan çok daha az bir rakam olduğunu söyledim. ‘Borç’ diye telaffuz edilen daha çok vergi ve SGK borcuydu. Daha çok şöyle görmek lazım: Ben başladığımda zaten Karşıyaka Belediyesi ciddi borç yükü altındaydı. Bir pandemi dönemi yaşadık, gelirler dibe vurdu ve ciddi sarsıldık. Arkasından İzmir depremi yaşadık ve ekonomik kriz yaşandı. Bunların üst üste geldiği dönemde ben aldığıma göre, başladığıma göre daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Kendisine pek çok kez diğer ilçe belediyelerimize olduğu gibi yardımcı olmak istediğimizi söyledim ama o konuda beklediğimiz iş birliğini göremedik kendisinden, durum bu” ifadelerini kullandı.

Yamanlar çıkışına cevap verdi: Yorum yapması doğru değil

Ünsal’ın Yamanlar’da çöp tesisi yapılmamasıyla ilgili açıklamalarının da hatırlatılması üzerine Tugay, şunları aktardı: “Nasıl büyüdüğünü bilmiyorum ama çöp bertaraf konusu Büyükşehir’in yetkili olduğu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile irtibatta olduğu bir konu. O çerçevede ‘Ben isterim’ ya da ‘İstemem’ gibi bir yorum yapması doğru değil. Çünkü herkesin kendi işini yapması çerçevesinde bakmamız lazım. Onların görevi sokaklardan çöpleri toplamak, bizim çöplerimiz de o çöplerin bertarafını sağlamak. Bu anlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışıyor, adım adım ilerliyor” diye konuştu.