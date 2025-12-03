Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, TTI İzmir – 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanları Oturumu’nda Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden İzmir ve Muğla, Manisa, Balıkesir belediye başkanları, turizm sektörünün karşılaştığı yapısal sorunları ve hükümet politikalarındaki eksiklikleri gündeme taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmcilerin üzerindeki vergi yükleri, mevzuat engelleri, altyapı ve ulaşım sorunları gibi konularda hükümete sert eleştiriler yöneltti.

TUGAY: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEN BELEDİYELERE KAYNAK AKTARILMALI

Otellerden alınan ciro üzerinden yüzde 2’lik şehir vergisinin bakanlığa gitmesinin turizm bölgelerinde kaynak kaybına yol açtığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Otellerden alınan şehir vergisi, turizmcinin üstünde yük oluşturuyor. Otellerin cirosunun yüzde 2’si bakanlığa, merkeze gidiyor. Bu vergi sistemi Avrupa’da böyle işlemiyor. Avrupa’da, diğer dünya ülkelerinde otellerden alınan şehir vergisi, o ilin yerel yönetiminde kalıyor. Bu vergi ile destinasyonların tanıtımları yapılıyor. Bölgelerin altyapıları yenileniyor. Yolları ve otoparkları yapmak, belediyelerin asli görevlerinden. Turistler kente araçla geldiğinde o aracın egzozunu bölge halkı soluyor. Trafik sıkışıklığından yerli halkın günlük yaşamı etkileniyor. Taşıt yükünün bedelini o kent ödüyor. Bu nedenle motorlu taşıtlar vergisinden belediyelere, ulaşım altyapısında kullanılmak üzere pay aktarılmalı. Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu kentlerde, sürdürülebilir ulaşım seçenekleri yeni yatırımlarla artırılmalı. Lastik tekerlekli ulaşımın payını azaltıp doğa dostu raylı sistemi yaygınlaştırmak zorundayız. Kıyı kentlerinde çevre dostu taşıtlarla deniz ulaşımı olanakları sunulmalı. Hükümetin yaptığı bu kesintiler, söylediğimiz koşullarla belediyelere aktarılırsa ulaşım yatırımlarına, çevreci altyapı yatırımlarına kaynak yaratılır. Otel cirolarından yapılan kesinti ve motorlu taşıtlar vergisinden aktarılacak pay, sürdürülebilir turizmi yaygınlaştırmanın önemli bir aracı hâline gelebilir” dedi.

ARAS: CUMHURBAŞKANI ŞUANDA ANAYASA MADDESİ KOYACAK O KADAR GÜÇLÜ

Turizm sektörünün yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çekerek hükümete sert eleştiriler yönelten Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras,“ Aslında bizim yerel yönetimler olarak turizmcilerin önünü açmak. Yangın raporu alamıyorlar. Mevzuat turizmcilerin önünü kapatmış durumda. Mevzuat değişiyor ve değişirken bazı huşular göz önüne alınmalı. Belediyeler mevzuata göre hareket ediyor. Yangın raporunu nitelikler sağlanamıyor. Gidin orada lütfen kulis yapın. Eski mevzuata bir şeyler eklenebilir. Bizim önümüzü açabilirler. Lütfen lobi, kulis yapın. Su fiyatlarında indirimi biz Muğla’da yaptık. 1. Derece turizm sertifikası aldığı zaman ona göre fiyat ödeyecek. Turizmciler zor durumda. Turizmcilerden yüzde 2 ciro alıyor. Kazanmış kazanmamış umurlarında değil. Kent, ulaşımla ilgili sorunlar yaşıyor ve bununla ilgili hükümet hiçbir şey yapmıyor. Cumhurbaşkanı şuanda anayasa maddesi koyacak. O kadar güçlü. Turizme, esnafa destek olmak amacında değiller. Yangın raporunu ve turizmciye destek çıkmak bu kadar zor mu? Her şeyi almışlar ama sektöre destek olmuyorlar. Hem turizmciyim hem de kamu yöneticisiyim” dedi.