3. Lig 4. Grup’ta deplasmanda Alanya 1221’e 1-0 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan ve yalnızca 6 puanla düşme hattında kalan Altay’da kötü gidişat sürüyor.

Bölgesel Amatör Lig’e düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan siyah-beyazlılarda A takımın sergilediği tablo camiada endişeyi artırdı.

Ancak aynı hafta Gelişim Ligleri’nde sahaya çıkan altyapı takımlarının performansı yönetime adeta nefes aldırdı. Altay altyapısı, çıktığı tüm maçları kazanarak 5’te 5 yaptı.

Gençler sahaya damga vurdu

Altay’ın U19 takımı, Gelişim Ligi 4. Grup’ta İzmirspor ve Karşıyaka’yı deplasmanda 5-1, Kuşadasıspor’u ise 5-0 mağlup ederek üst üste üç galibiyet aldı. Bu sonuçlarla siyah-beyazlılar 4. sıraya yükseldi ve zirveyle olan puan farkını 4’e indirdi.

U17 Gelişim Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Altay, evinde zirve takipçisi Aliağa Futbol’u 6-2 yenerek 2. sıraya yerleşti. U16 takımı yine Aliağa Futbol’u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

U15 ekibi, 14. Grup’ta İzmir Çoruhlu FK’yı 4-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. U14 takımı da aynı rakibi bu kez 2-1 mağlup ederek 7. sıraya yükseldi.

Altay’ın genç oyuncuları, elde ettikleri bu sonuçlarla kulüpte moralleri yükseltirken, camiaya “gelecek için umut var” mesajı verdi.