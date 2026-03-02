Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dönüşümün anahtarını aile kurumunda arayarak "bilinçli baba, sağlıklı nesil" mottosuyla yürüttüğü Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) üzerinden yüzlerce haneye misafir oluyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen bu kapsamlı çalışma, babalığı sadece bir unvan olmaktan çıkarıp aktif, duyarlı ve sorumluluk sahibi bir paydaşlığa dönüştürüyor.

Program kapsamında bir araya gelen babalar; çocukla oyun kurma becerisinden derinlikli empati kurmaya, ev içi rollerin adaletli paylaşımından demokratik iletişim yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede "yeni nesil babalığın" şifrelerini çözüyor.

Geleneksel kalıplar yıkılıyor: "Yardımcı" değil "Sorumlu" ebeveyn

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile kurulan güçlü stratejik ortaklık sayesinde, babaların çocuk gelişimindeki kritik rolü akademik bir zeminde güçlendiriliyor. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün titizlikle yürüttüğü bu süreçte, babalar artık kendilerini çocuk bakımında sadece birer "yardımcı" olarak görmeyi bırakıp sürecin asıl "sorumlusu" olma yolunda ilerliyor. 3-6 ve 7-11 yaş gruplarına göre özelleştirilen oturumlarda, babalar kendi deneyimlerini interaktif bir ortamda meslektaşlarıyla paylaşıyor. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen bu seanslar, çocukla güvene dayalı bir bağ kurmanın ötesinde, şiddetsiz ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir aile ikliminin temellerini atıyor.

16 haftalık dönüşüm: Anne ve babanın ortak dili

Programın metodolojisi, çocukların gelişim evrelerine göre iki ana koldan ilerliyor. Okul öncesi dönemdeki (3-6 yaş) çocuklara sahip babalar için kurgulanan 16 haftalık maratonda, iletişim tekniklerinden sağlıklı cinsel yaşama kadar hayati konular masaya yatırılıyor. Eğitimin en dikkat çekici kısmını ise babaların çocuklarıyla aynı sınıfta buluştuğu "Baba-Çocuk Oturumları" oluşturuyor. Bu süreçte anneler de unutulmuyor; yapılan düzenli toplantılarla ebeveynler arasında ortak bir eğitim dili inşa edilerek aile içi tutarlılık sağlanıyor. Okul çağı çocuklarını (7-11 yaş) kapsayan 15 haftalık programda ise akademik başarı, arkadaş çevresi ve yaşamın getirdiği zorluklarla başa çıkma stratejileri ön plana çıkarılıyor.

Kent genelinde büyüyen dayanışma ağı

Eğitim yolculuğu, AÇEV BADEP Eğitimcisi Hakan Özalkan’ın yönetiminde kentin farklı noktalarına yayılarak bir "baba dayanışması" hareketine dönüşüyor. Yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun en somut örneklerinden biri olan bu proje, Çiğli ve Karşıyaka’daki okullardan başlayarak belediyenin kendi personel yapısına kadar nüfuz etti. Son iki yıllık süreçte, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 73 baba, kurum içi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

2026 vizyonu: Ortak ebeveynlik ilkesiyle geleceğe yatırım

BADEP’in 2025-2026 çalışma takvimi, ilçe belediyeleriyle yapılan iş birlikleriyle daha da ivme kazandı. Bayraklı Belediyesi iş birliğinde Ayda Bebek Anaokulu’nda eğitim alan 16 baba ve Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde sıralara oturan 14 baba, her hafta çocuklarının geleceği için kendilerini geliştirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, "ortak ebeveynlik" ilkesini topluma yayarak özgüveni yüksek, mutlu ve demokratik değerlerle büyüyen nesillerin yetişmesine öncülük ediyor.